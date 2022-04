Diputada de Tampico señala supuestas irregularidades en la revocación de mandato

La diputada de Tampico, Úrsula Patricia Salazar Mojica, denunció la presunta presencia de integrantes de partidos de oposición en el exterior de casillas para la revocación de mandato en puntos de Tampico, Tamaulipas.

Esto ocurrió en puntos como el Cobat de la Avenida Las Torres; así como en las colonias: Arenal y Morelos, y en otras áreas de Ciudad Madero y Altamira.

Dijo lo anterior al acudir a emitir su sufragio a la casilla 1426 básica, contigua 1, contigua 2 ubicada en la Escuela Primaria "5 de mayo" en la colonia Americana de Tampico.

Habrá multas en la CDMX por violar la Ley Seca en la revocación de mandato

"Hemos visto que afuera de algunas casillas están muchas mujeres con listas, viendo quién va, quién no va. Los tampiqueños ya no se dejan amedrentar con nada, queremos seguir ejerciendo nuestra libertad democrática, las personas indicadas de jurídico están evaluando esos incidentes, todavía no sabemos, sabemos que podría ser de los contrincantes, se está investigando, están intentando hacerlo", dijo a medios locales.