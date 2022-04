Así transcurre la revocación de mandato en los estados

La consulta de Revocación de Mandato arrancó ya en diversas entidades del país, entre ellas, Puebla, Guerrero, Michoacán y Tabasco, en algunas se registra poca afluencia de ciudadanos, mientras que en otros puntos como San Luis Potosí se registraron largas filas de personas.

Se espera que más de 98 millones de mexicanos acudan a las urnas para dar a conocer si están a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe con su cargo hasta el final del sexenio o deje el cargo.

Será por la noche cuando el INE dé a conocer los resultados de esta consulta ciudadana para la cual se habilitaron más de 57 mil casillas colocadas en puntos determinantes del país.

El Consejo local del INE en Nuevo León informó que se logró la apertura del 100 por ciento de las 2 mil 614 casillas instaladas y funcionando para la jornada de revocación de mandato.

La Consejera Presidente del Consejo local, Olga Alicia Castro, informó esto de acuerdo al Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada de Revocación de mandato, mientras el vocal de Organización Electoral de la Junta local, Rubén Vázquez Vázquez, informó que se reportaron siete incidentes menores durante la apertura de las casillas, que se subsanaron en su momento, por lo que continuó la votación sin incidentes.

Los incidentes incluyen que la credencial de elector de los ciudadanos no apareció en la lista nominal, y la suspensión temporal de la votación, sin embargo las autoridades electorales han confirmado que fueron resueltos y la jornada se mantiene sin incidentes.

Al momento, se reporta baja afluencia de participantes en la entidad, con tiempos de espera menores a los 5 minutos y participación principalmente de personas de la tercera edad en las casillas instaladas en la zona metropolitana de Monterrey.

Cabe señalar que en las casillas se registra la presencia de partidos políticos como Morena y el Partido Acción Nacional como representación, así como de observadores electorales. Además, se ha desplegado un operativo de acompañamiento para la seguridad de las personas en las casillas y sus inmediaciones.

Participan autoridades de los poderes públicos de todos los niveles a solicitud del mismo INE, incluyendo al notariado neolonés que mantienen sus oficinas abiertas y comisionaron fedatarios en los doce consejos distritales.

En Nuevo León se logró la apertura del 100 por ciento de las casillas. Foto: Especial

La jornada electoral en la consulta de Revocación de Mandato transcurre sin contratiempos en Oaxaca y con poca participación a excepción de las casillas especiales instaladas en la capital y regiones del estado. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) se instaron mil 890 casillas para un padrón de más de tres millones de oaxaqueños.

Desde temprana hora fueron instaladas y abiertas las casillas. En las urnas especiales como la ubicada en las oficinas de la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblos de Oaxaca (DDHPO), se registra gran afluencia.

El vocal Ejecutivo del INE, Edgar Arias Alba, señaló que las personas sólo podrán participar con su credencial de elector. Del mismo modo informó que se instalaron mil 890 casillas para recibir más de tres millones 600 mil votos.

En las casillas especiales instaladas en la capital se registra mayor afluencia. Foto: Especial

Sergio, quien usa silla de ruedas, acudió a emitir su opinión en la consulta de revocación de mandato, y lo hizo gracias a una mampara especial y con el apoyo de un familiar.

Cerca de las 9:30 el joven llegó a la casilla instalada en la Preparatoria Número 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) en Toluca, dio su credencial y después recibió la papeleta.

Cuando se disponía a marcar su opinión, los de la mesa receptora le acercaron una mampara especial que colocó sobre sus piernas para dar su opinión de manera privada.

“Eso es algo importante para nosotros como personas con discapacidad porque personas como nosotros no podemos usar las que son para personas que pueden trasladarse bien… era muy especial para nosotros participar… para la hora que es debe de, ya debe de haber mucha más gente, quien sabe si por la tarde o en las siguientes horas”.

Otras personas que llegaron a diferentes casillas en Toluca opinaron que para la hora esperaban encontrar una gran participación, pero no fue posible ver grandes filas ni aglomeraciones como en las votaciones normales.

María Magdalena expresó que tenía la idea de encontrar más gente en la fila, pero en cuestión de tres minutos pudo ser atendida, emitir su opinión y salir de la casilla.

“Yo pensé que iba a haber más gente porque en realidad nos ha apoyado mucho el presidente a la mayoría, pensé que iba a haber como en las votaciones de siempre no, la cola y pues veo que no”.

Para Anayeli era importante participar, porque este es el primer ejercicio en el que la gente podría decidir si un presidente puede ser movido o no del cargo, aunque también se desencantó al ver muy poca afluencia en las casillas, ella y otro familiar pudieron participar en menos de cinco minutos.

“Es la primera vez que nos dan esta opción, que nos preguntan si realmente nos sigue pareciendo que este un presidente o no entonces creo que debemos aprovechar para poder volver a elegir si queremos seguir con el mismo presidente o no… es lo que esperaba porque es domingo y estamos ya a lo mejor más tarde va a haber un poquito más de gente”.

Coincidieron en que esperan que la gente salga conforme avance la jornada y participen en este primer ejercicio de democracia participativa.

Personas con discapacidad acuden a emitir su opinión. Foto: Gerardo García

Con tranquilidad se lleva a cabo la votación en las urnas instaladas para el ejercicio de revocación de mandato en los municipios del Valle de México; aunque en la mayoría se observa poca afluencia de ciudadanos.

La mayoría de los asistentes son personas de la tercera edad aproximadamente un 70 por ciento, aseguró José Ramón Flores, presidente de la casilla instalada en el Jardín de Niños José Rosas Moreno, en Viveros de la Loma en el municipio de Tlalnepantla; donde las urnas prácticamente estaban vacías durante algunos periodos.

En la casilla ubicada en la primaria Justo Sierra, en la colonia Los Cuartos, del municipio de Naucalpan, se observó mayor afluencia de ciudadanos; incluso con fila.

La señora Manuela García, vecina de la zona señaló que acudió a votar para apoyar al presidente, porque es el único que ha cumplido con su palabra de apoyar a los sectores vulnerables y elevar los salarios.

“Yo vine a votar porque no estoy ciega, estoy viendo todos los beneficios que está haciendo este presidente, lo que otros no hicieron tantos años; este señor sí cumplió, ha beneficiado a todos, a campesinos, niños, jóvenes y a nosotros los adultos mayores; a parte el salario mínimo; entonces que se quede a cumplir su compromiso, que no se quede a medias en su gobierno”, dijo.