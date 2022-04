Fotógrafo michoacano triunfa en Europa con retratos de tortugas marinas

El fotógrafo michoacano Juan Manuel González Villa, triunfa en Europa con una muestra fotográfica sobre la conservación de la tortuga marina en la costa de Michoacán.

El artista originario de Lombardía, municipio de Gabriel Zamora, expone tres fotografías tituladas "Futuras generaciones", "Lo que el instinto dicta" y "Trabajando con el corazón" en la galería "Tortugas: Historias de supervivencia" en el acuario Oceanografic, en Valencia, España, considerado como el más grande de Europa.

Las instantáneas fueron captadas en diciembre de 2019 en el Campamento Tortuguero de la Playa Colola, en el municipio de Aquila. "Lo que el instinto dicta" también ha sido expuesta en otros recintos de Europa y publicada en un libro estadounidense sobre la conservación de la tortuga marina.

"Me quedé impactado del esfuerzo físico que hacen los animales por seguir procreando. Me encariñé mucho con el animal, con el momento, me cautivó bastante ver todo el proceso de anidación, de nacimiento, es algo muy bonito y ahora que las fotos están en otros lados y la gente las ve, pongo como prioridad el mensaje que busco dar, que es sensibilizar a las personas con los animales", compartió Juan Manuel González.