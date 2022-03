Mujeres de Nuevo León trabajan el doble y sin recibir sueldo, revela encuesta

Las mujeres trabajadoras de Nuevo León laboran en promedio ocho horas diarias, sin embargo, destinan más de seis horas a las labores del hogar y cuidados no remunerados, de acuerdo a la encuesta "Así Vamos Nuevo León 2022".

El análisis hecho por el organismo Cómo Vamos, Nuevo León encontró que los hombres destinan 8.8 horas al trabajo remunerado diario, pero solo 3.1 a las labores domésticas y de cuidado de personas.

Pero prácticamente la mitad de las mujeres en Nuevo León destinan entre cinco y ocho horas diarias a trabajo del hogar, pero solo el 12 por ciento de los hombres hace lo mismo; además, las mujeres concentran las labores de cuidados, con el 33.3 por ciento destinando entre tres y ocho horas diarias a estas tareas, mientras solo el 16 por ciento de los hombres lo hace.

El estudio destacó que nueve de cada 100 mujeres en el estado dedican jornadas completas a tareas de cuidados, y casi el 20 por ciento de los hombres no dedican ni una una hora al trabajo doméstico.

Ante esto, se alertó que esto pone en perjuicio a las mujeres que por estar cumpliendo con este tipo de labores, no pueden generar recursos propios, ahorros o beneficios de tener un empleo formal con prestaciones de ley.

“Los datos muestran que el trabajo no remunerado en Nuevo León es altamente feminizado, lo cuál según especialistas puede causar cierto tipo de penalización para las mujeres, como el no poder tener un trabajo remunerado o uno de tiempo completo, no poder acumuldar una pensión para su vejez, no acceder a los beneficios de un empleo formal y depender económicamente de los ingresos de su pareja o familia”, condenó el organismo.