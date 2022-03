En Querétaro la Ley se aplica: asegura Mauricio Kuri

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, afirmó que en Querétaro se aplica la Ley, por lo que ha girado instrucciones a las diversas dependencias de su administración para encontrar a los responsables de los hechos ocurridos la tarde del sábado en el estadio La Corregidora, durante el partido de fútbol entre Gallos vs Atlas.

Además dijo, giró instrucciones para que se brinden todas las medidas de apoyo a los lesionados y sus familias, pues aseguró que acciones como estas no se tolerarán. De la misma forma reiteró que hasta el momento no hay fallecidos.

Durante rueda de prensa, el mandatario estatal condenó lo sucedido ayer en la justa deportiva, y refirió que esta agresión es un atentado a Querétaro “a nuestra forma de vida y a nuestros valores; es un atentado a quienes creemos en la paz, en la convivencia y en el respeto”, por ello dijo, desde gobierno se actuará para que esto no quede impune; señaló que es una pena que hechos terribles como estos se den en un estado que es símbolo nacional de la independencia y la libertad.

“Esto no quedará impune. Me dirijo a ustedes, los criminales: No importa donde estén, donde hayan nacido, o donde se escondan. Voy a dar con ustedes. Lo que hicieron ayer lastimó y ofendió a todas las familias: queretanas y del país".

Lastimaron a visitantes, cuando somos ejemplo de hospitalidad. Pusieron en riesgo a familias que quieren disfrutar de un evento deportivo. Voy a dar con cada uno de ustedes.

No merecen estar en las calles queretanas. Y no estarán más. Sus sentencias, legales y sociales, serán del tamaño de su cobardía y su violencia. Serán además el ejemplo de que no vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir jamás. No vamos a permitir que se lastime la convivencia queretana.

Vamos a aplicar la ley y lo vamos a hacer pronto, sin contemplaciones, ni dudas”, puntualizó. Desde Palacio de Gobierno Mauricio Kuri habló de frente a la sociedad queretana y del país, lamentó que una tragedia como esta se politice; expresó que es inaceptable que se mienta y que se desinforme, por lo que comunicó que informarán permanentemente, con toda

