Reunión clave en Palacio Nacional: John Kerry y empresarios estadounidenses se encuentran con AMLO

El enviado de Estados Unidos, John Kerry, llegó con una gran escolta a Palacio Nacional, con motivo de la reunión que sostuvo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá este jueves con el enviado de EU para temas del clima, John Kerry y con empresarios estadounidenses del sector energético.

"Van a estar empresarios del sector energético de EU y les vamos a informar sobre el plan de generación de energías limpias y del propósito de fortalecer a Pemex y a la CFE", adelantó.

En la Mañanera, el mandatario informó que también se les informará de la definición del manejo de la nación de minerales, como es el caso del litio. En ese sentido, les explicará que la propuesta del gobierno es dejar el 46 por ciento del mercado de la industria eléctrica a empresas nacionales y extranjeras.

En el caso de la distribución de la energía eléctrica, el mandatario dijo que también les informará que, por cuestiones de seguridad y para que no pase lo de Texas, serán manejadas por la Nación.

"Vamos hablar con ellos para informarle, que ya son otras condiciones, y que no queremos padecer incluso lo que pasa en EU, donde viene la guerra en Ucrania, aumenta el crudo y ahora están comprando caras las gasolinas. No queremos ese modelo", dijo AMLO.

"Para no exponernos a lo que llamo la libertad del zorro en el gallinero, se debe poner orden. El Estado no puede incumplir su responsabilidad social", remató. Deseó que sea una buena reunión, pues no estará el gobierno mexicano en una posición intransigente, sino de acuerdos.

Adelantó que ya no será legal el autoabasto de energía eléctrica, pues ya no se puede dar subsidio a grandes empresas y que no se hace con los 54 millones de usuarios domésticos.

Puso un video donde un noticiero español explica por qué es cara en esa nación la energía eléctrica, la cual está manejada por completo por la Iniciativa Privada.

