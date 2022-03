El 75 por ciento de los homicidios en México son por el narcotráfico: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en la Mañanera que el 75 por ciento de los homicidios en México están vinculados con el narcotráfico, indicó durante un informe sobre los resultados en el combate contra el crimen organizado.

El mandatario informó que hay un equipo interdisciplinario que atiende el tema la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas con efectos leves como el caso de la marihuana, sin embargo aún no hay consenso, indicó.

Señaló que el tema del narco lo habla abiertamente en su administración para mostrar los efectos negativos en el consumo y tráfico de drogas, mientras denostó el trato que se le da al tema desde las narcoseries en la plataforma de streaming Netflix, donde muestran el lado de los excesos del mundo del tráfico y consumo de drogas.

"Porque si no todo se maneja en serie de Netflix, donde hasta se pintan mundos color de rosa, bandas de narcotraficantes con actores, hombres, mujeres guapas, residencias, carros últimos modelo, alhajas, ropas de marca, poder de cómo someten a autoridades; pero no se conoce esto otro, me duele mucho la destrucción, sobre todo a jóvenes.