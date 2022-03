Enfermera tampiqueña cumple su sueño y ejerce en Alemania junto con otros mexicanos

Alejandra Vega García, una joven enfermera egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus Tampico, cumple su sueño de ejercer en el extranjero: trabaja en un hospital de Hamburgo, Alemania, junto con 11 compañeros de distintas partes de México.

En entrevista con El Heraldo de México, reconoce que esta oportunidad no ha sido fácil y que extraña estar con su familia, la cual radica en la ciudad porteña. También ha sido difícil el idioma y soportar las bajas temperaturas alemanas.

“En realidad, mi meta siempre había sido trabajar en el extranjero, no importaba dónde fuera. Entonces me encontré con que Alemania ofrece muchas oportunidades para migrar a trabajar debido a la escasez de personal de salud que existe. Por eso fue que una opción ideal para mí”, reconoció Alejandra.

Hace dos meses emprendió un viaje desde México hacia Frankfurt y luego a Hamburgo, donde radica y ejerce su profesional, que eligió por su interés en las ciencias de la salud. Lo que más le ha gustado es el contacto directo con los pacientes.

“Siempre me he interesado por las ciencias de la salud. Lo que más me gusta de la enfermería es que tenemos contacto directo con los pacientes. Los identificamos, no sólo por su diagnóstico o enfermedad, sino que lo vemos como un todo. El paciente tiene sentimientos, metas, una familia que lo espera en casa, y es algo que debemos tener siempre en consideración al momento de llevar a cabo los cuidados que requiere”, relató.

“De mi generación somos 12 enfermeros que venimos de diferentes partes de la República y actualmente estamos laborando en diferentes estaciones de hospitales en Hamburgo, Alemania", añadió.