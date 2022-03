Reforma eléctrica no se aprobará en el pleno en Semana Santa, asegura oposición

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, advirtió que, si Morena busca discutir y votar el 13 de abril la reforma eléctrica en el pleno, no se aprobará porque las fracciones de oposición que integran la alianza “Va por México” votarán en contra.

En entrevista, el líder parlamentario reconoció que Morena y aliados pueden aprobar el dictamen en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía el próximo lunes 11 de abril como tienen previsto, toda vez que se requiere de mayoría simple y la bancada mayoritaria la tiene, pero advirtió que, en el pleno, en donde requieren 334 votos, de los cuales 57 son de la oposición, no pasará.

“Si no modifican nada como dijo el presidente, probablemente con su mayoría simple en las comisiones unidas podrían tener un dictamen, si pretenden que construyamos un dictamen para llevarlo al pleno y que pudiera pasar, no. El 11, el 12, el 13 o en abril no va pasar, ya lo hemos dicho desde “Va por México”, yo lo digo a nombre del PRD, pero lo he hablado con (Rubén) Moreira y Jorge Romero, que, así como está y en plena época electoral, el dictamen no va a pasar constitucionalmente”, advirtió el perredista.

Añadió que se desconocen cómo se están planteando las leyes secundarias de la iniciativa y en esas condiciones no se puede aprobar una reforma constitucional.

La alianza PRI. PAN, PRD recordó que Morena, en el pleno, en donde requieren 334 votos, 57 son de la oposición (Foto: Especial)

“Necesitamos primero revisar las leyes reglamentarias, las leyes secundarias, porque es ahí donde está hoy el problema de los abusos por parte de ciertos sectores, no sé si se requiera una reforma constitucional o no, pero el planteamiento me parece equívoco, modificar la constitución sin tener lo secundario es abrir la Caja de Pandora, necesitamos revisar lo constitucional y que están pensando por lo secundario, no podemos”, sostuvo.

El líder perredista, reconoció que Morena puede incluso llevar al plano la discusión del dictamen como plantea, en Semana Santa, pero recalcó que no contará con los votos.

“Y sí lo pueden llevar al pleno a votar, pero entonces lo votaríamos en contra porque no es nada más que demagogia, es nada más letra muerta que no podría llevarse a la práctica y que se usaría para engañar a la gente con el falso discurso de que por arte de magia el recibo de la luz va a bajar, sin decirnos cómo, cuándo y cuánto”, sostuvo Cházaro.

En este contexto, refirió que la reforma eléctrica es igual a la promesa de campaña del titular del Ejecutivo que prometió bajar el costo de la gasolina.

“No ha bajado la gasolina, el presidente dijo que estaría en 10 pesos, van tres años de su gobierno y la gasolina está en máximos históricos, si es la misma promesa que va a hacer con esta reforma, pues ya sabemos la consecuencia, no van a bajar los recibos, porque la luz no baja con decretos, baja eficientando la planta productiva de CFE, abaratando los costos de traslado, con una serie de acciones que no están contenidas en lo que hoy nos han presentado”, señaló.

