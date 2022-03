“Hay que buscar los avisos estos como Dora la Exploradora”: AMLO exhibe al INE y sus anuncios de la Revocación

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la poca difusión que realiza sobre la Revocación de Mandato, aseguró en la Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo Federal mostró la fotografía de un pequeño anuncio del INE colocado en una pared llena de grafitis, por lo que dijo que para poder verlos se debe buscarlos a fondo y citó el programa animado para niños, Dora la Exploradora. “Hay que buscar los avisos estos como Dora la Exploradora”.

AMLO exhibió un anuncio del INE. Foto: Especial

El presidente López Obrador aseguró que el Instituto Electoral no son parciales y no actúan como demócratas, aseguró que tienen una postura facciosa y está en contra de su administración.

Asimismo, el mandatario criticó que los opositores a su gobierno están invitando a la gente para que no participe en la jornada de Revocación de Mandato que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril.

En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador cuestionó por qué no se debe promover la participación de la gente ante su posibilidad de decidir si el presidente de la república lleva a cabo un buen o mal gobierno.

“¿Por qué no promover que la gente decida? no hay que tenerle miedo al pueblo. Cuando nos postulamos no pensábamos que íbamos a ganar, tuvimos que ir abriendo la brecha, no había hábito democrático, se hace el camino al andar”