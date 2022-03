Producción de Pemex ultra baja azufre y sin combustóleo al final del sexenio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que al final de su gobierno toda la producción de combustibles será ultra baja en azufre y sin combustoleo como establecen las normas internacionales.

En una visita a la Planta Coquizadora de Tula, Hidalgo, consideró que esas instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) ayudarán a cumplir las normas ambientales y a no contaminar.

“O sea, no vamos a contaminar (...) y mayor rentabilidad, porque no es lo mismo el combustible que las gasolinas (...) con esto vamos a asegurar la autosuficiencia energética, en gasolinas y diésel, no vamos a comprar en el extranjero ni gasolina ni diésel”, aseguró el presidente López Obrador.

Recordó que la Planta Coquizadora “ya se había iniciado en el sexenio pasado (Peña Nieto), pero tú nunca quedó, incompleta, ya se había invertido una cantidad considerable de dinero público del presupuesto, y decidimos reiniciar”.

Por su parte, la secretaria de Energía señaló que la Planta Coquizadora tiene una capacidad de 85 mil toneladas, va a procesar el combustóleo de Tula y de Salamanca, y al llegar a Tula se emplea un proceso de “craqueo” para producir sacar más gasolina y diésel.

Rocío Nahle afirmó que se va a cubrir la norma internacional de eliminar azufre y no generar combustóleo en el país.

“Aproximadamente 45 por ciento más, y se va generar coque, vamos a dejar de producir combustóleo, es esta planta y dos plantas que también se están haciendo para quitar el azufre y unas plantas de servicio, esto también nos va a servir para que a la salida de este gobierno, se va a dejar Pemex toda su producción va hacer ultra baja azufre y sin combustóleo, con esto también se va para cumplir las normas Internacionales”, aseveró.

En el recorrido también estuvieron el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

