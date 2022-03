AMLO desconoce si hay espías rusos: "nosotros no vamos a espiar a Moscú"

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que desconoce si en territorio nacional hay espías rusos, como lo aseguró el Comando Norte estadounidense.

"No sé, no tenemos información sobre eso y si no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades en el país, que lo puedo hacer, los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene, no se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país", dijo.

En la mañanera, el mandatario reprochó que, desde el extranjero, se pretenda tener injerencia sobre la toma de decisiones que sólo le incumbe a los mexicanos .

"Es una declaración (la del Comando Norte). Nosotros vamos a cuestionar nada. Somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas, (pero) México es libre y soberano. Debe saberse más de esto, porque parece que no se entiende.

"Hay que mandarles telegramas diciéndoles que México no es colonia de ningún país extranjero. No somos colonia de Rusia, ni de China y ni de EU. México es un país libre y soberano", expuso.

México no va a espiar a Moscú, ni a Pekín: AMLO

Acompañado del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, agregó que México no va a espiar a Moscú, ni a Pekín, ni a Washington, ni a Los Ángeles.

Este jueves, el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, dijo que la agencia de espionaje militar de Rusia (GRU) tiene en estos momentos desplegados en territorio mexicano más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país del mundo, con el objetivo final de influir en las decisiones que toma Estados Unidos.

