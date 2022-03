En Toluca, más de 600 niños con amparos son vacunados contra COVID-19

Mateo apenas tiene 6 años de edad, pero ya sabe la importancia de ser vacunado contra la COVID-19, al igual que María Paula, de 11 años de edad, quien quiere retomar sus actividades normales y lamentó que haya tenido que ser vía amparo como lograron inmunizarla.

Ambos acudieron a la jornada de inoculación que se abrió en el Hospital para el Niño, en Toluca, este miércoles y jueves. Acudieron en el primer día 683 pequeños de entre 5 y 12 años, quienes recibieron el biológico de Pfizer. La mayor demanda de amparos es para el rango de 7 a 11 años.

En la sede, los menores esperaron entre risas, desesperación y largas filas. Otros llevaron sus sillas y hasta tabletas.

Mateo narró que no ha salido de su casa ni para hacer actividades escolares, pues su mamá, quien es médico y ha vivido de cerca la pandemia, no ha querido exponerlo y lo ha mantenido encerrado: “La voy a recibir (la vacuna) para ir a la escuela… La estuve esperando hace mucho; le dije a mi mamá que cuando vaya a la escuela ya tendré cómo defenderme”, mencionó.

En el caso de María Paula, ya va a la escuela a clases presenciales, pero el temor la invade cada vez que recuerda que no está vacunada y que no tiene ningún tipo de protección en su cuerpo.

“Me siento mal porque los papás tuvieron que meter el amparo y el gobierno no lo impulsó para los niños… La vacuna no nos asegura que no nos vayamos a contagiar, pero te hace sentir un poco más protegido porque si te da, no te dará tan fuerte”, compartió.