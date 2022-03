Conmoción en Edomex: mataron a un joven de 18 años cuando tenía sexo en la vía pública

La tarde del lunes 21 de marzo, las autoridades del Estado de México reportaron el homicidio de un joven de 18 años que murió a causa de diversos impactos de bala, sin embargo, lo que más llamó la atención es que el ataque ocurrió cuando se encontraba sosteniendo relaciones sexuales al aire libre con su pareja en una carretera del municipio de Apaxco, por lo que el caso ha tenido mucha repercusión en redes sociales.

De acuerdo con los reportes, estos desafortunados hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas del pasado lunes 21 de marzo en un paraje de la carretera Huehuetoca-Apaxco, la cual se ubica en la zona norte del Estado de México y según se informa, el joven de 18 años que fue identificado como Juan Manuel “N” salió a dar un paseo con su pareja, una mujer cuya identidad y edad no fue especificada.

En algún momento de su paseo, la pareja decidió posarse debajo de un árbol para sostener relaciones sexuales pues creían que nadie los vería, sin embargo, no fue así pues según relató la joven, fue en pleno acto cuando fueron agredidos a balazos por una persona desconocida y en el ataque el joven de 18 años fue quien recibió todos los impactos provocándole diversas heridas mortales.

El joven de 18 años murió en el lugar del ataque. Foto: Infopolitano

La mujer refirió que no pudo identificar al agresor pues una vez que cometió el crimen huyó del lugar, mientras que ella quedó en shock y momentos más tarde llamó al número de emergencias para solicitar la presencia de paramédicos y de la policía, quienes al llegar al lugar ya no pudieron hacer nada por el joven pues ya no presentaba signos vitales, por lo que solo acordonaron el lugar y esperaron a los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que realizaran las primeras diligencias, así como el levantamiento del cuerpo, el cual, fue trasladado al antiteatro correspondiente para realizarle los estudios de rigor.

Hasta el lugar de los hechos también llegó el padre del joven de 18 años, quien fue el encargado de identificar el cuerpo y refirió que el nombre del ahora occiso era Juan Manuel “N” para después realizar los trámites correspondientes ante las autoridades.

Hasta el momento, se desconoce si ya se tiene alguna pista que lleve a dar con el paradero del agresor de la pareja, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió la carpeta de investigación ECA/FHM/FHM/034/081233/22/03 y se espera que sea en los siguientes días cuando actualicen la información de este desafortunado episodio delictivo.

