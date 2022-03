Jornadas de vacunación anticovid continúan en Quintana Roo

Aún cuando en Quintana Roo se tienen niveles de ocupación hospitalaria por covid-19 inferiores al dos por ciento, sin pacientes intubados y con tasa de letalidad por debajo de la media nacional, el programa de vacunación no se detiene.



Las jornadas están activas, con dosis suficientes, inclusive para atender a rezagados, y se mantiene el exhorto a quienes la requieren para acudir al módulo que le corresponda.



El gobernador Carlos Joaquín explicó que, con toda seguridad, el esquema de vacunación continuará conforme pase el tiempo, por lo que es importante tener completo ese esquema con la tercera dosis.



En esta semana, las jornadas de vacunación están activas en el municipio de Lázaro Cárdenas para jóvenes de 30 años en adelante, y, del 22 al 24 de marzo, se aplicarán dosis de refuerzo AstraZeneca en el domo doble de la unidad deportiva, de ocho de la mañana a seis de la tarde.



En el municipio de Othón P. Blanco, del 22 al 25 de marzo, se les aplicará su tercera dosis de refuerzo AstraZeneca a jóvenes de 30 años en adelante, en el domo del parque de Las Casitas y en el Hábitat 3 (colonia Payo Obispo), en Chetumal, de ocho de la mañana a seis de la tarde.



Asimismo, en Solidaridad se dará atención a jóvenes de 30 a 39 años del 22 al 25 de marzo, fechas en las que se les aplicará su dosis de refuerzo AstraZeneca. Los puntos de vacunación estarán en el edificio del Cenaltur y en la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen.



La capitana de corbeta Yadira Méndez Paredes, coordinadora estatal de las jornadas de vacunación contra la covid-19, explicó que sigue vigente la aplicación de dosis en los municipios para jóvenes de 18 a 29 años de edad, incluso para aquellos rezagados que por alguna razón no pudieron aplicársela.



El gobernador Carlos Joaquín precisó que tener el esquema completo de vacunación ofrece mayor fortaleza para afrontar la enfermedad, no llegar a los hospitales, no caer en un tema de intubación y que haya menos defunciones.

Sigue leyendo:

Uso del cubrebocas en Quintana Roo será voluntario en estos casos

Carlos Joaquín destaca confianza de inversionistas en Quintana Roo

En Quintana Roo se trabaja para dejar un gobierno ordenado, transparente y con rendición de cuentas