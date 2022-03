Colocan yeso a un hombre con chamarra y ya no pudo quitársela | FOTO

En redes sociales circula una historia que ya se hizo viral. Se trata de un joven que tras caerse de su motocicleta, una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le colocó un yeso. Todo iba muy bien, hasta que surgió una verdadera dificultad.

Resulta que luego del accidente, Axel Fernando reclamó al IMSS el procedimiento que le realizaron de la siguiente manera:

“Mames IMSS, le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitármela ¿Sigue el método del doctor Nick Riviera?”, publicó en Twitter, adjuntando una foto en la que se puede ver el yeso de gran tamaño en su mano, lo cual le imposibilitaba quitarse la prenda que menciona.

Lo último alude a un personaje de Los Simpsons, un médico que siempre les recomienda a sus pacientes cosas inapropiadas.

De acuerdo con el joven, tampoco le dieron indicaciones médicas para saber cómo debía llevar adelante su recuperación.

“No quiero ser alarmista, pero me quiero bañar. ¿Qué procede con mi yeso?”, tuiteó.

Horas después, la entidad a cargo de Zoé Robledo le respondió y solicitó datos personales para que pudiera asesorarlo mejor: “Es muy importante su petición, por favor envíenos por mensaje privado, nombre y teléfono de contacto para verificar el caso”.

No obstante, el internauta reveló que ya había sido operado por médicos particulares gracias al “seguro de cobertura amplia” de su moto.

“Gracias por nada IMSS”, contestó.

Diversos usuarios aprovecharon la situación para hacer chistes. Uno de ellos bromeó al felicitar a Axel por tener un “nuevo chaleco” y otra internauta se tomó en serio lo de cortar la chamarra y volverla a coser, incluso le aconsejó cómo hacerlo.

“Axel, si quieres estrenar chaleco pues va!! Pero sí puedes seguir conservando tu chamarra, solo rompe con cuidado las costuras de la chamarra en el antebrazo hasta que puedas sacar la mano. (Que te ayuden) Luego mandas a coser otra vez tu chamarra”.

