Comisión de Derechos Humanos en Nayarit pide respeto hacia pueblos originarios

La titular del Instituto para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Nayarit, Lorena Villareal Rodríguez, debe garantizar respeto a la diversidad cultural e identidad de las personas, además de dar trato digno y evitar discriminación a sus representados, exigió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) en la entidad.

Esto luego de las declaraciones que emitió funcionaria, acompañada por el director de la Unidad de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque y el subsecretario de derechos humanos de Nayarit, Daniel Sepúlveda, dónde se revisaba la iniciativa de ley y mecanismo de seguridad para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

"La mayoría de los padres de familia se dedican a robar, así tal cual, a robar para poderles dar de comer a veces a sus familias; asaltando camiones o lo que se pueda y no digo porque viven en extrema pobreza, sino porque ya se hizo un embudo una necesidad que no había; la gente vivía con lo que tenía y con lo que podía, pero malamente ya se acostumbraron a no hacer nada al cabo el gobierno les va a dar y si no llega el programa, pues de dónde", profirió la funcionaria.

Foto: Especial

El presidente de la CDDH Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, señaló que por tratarse una funcionaria que atiende a los pueblos originarios y afrodescendientes, Villarreal Rodríguez tiene la obligación de respetar proteger y garantizar sus derechos humanos; con lo que le recordó, tienen derecho a una reparación integral del daño, entre ellos la disculpa pública.

"Difundir ideas que atentan contra la dignidad que vulneran a los seres humanos, así como la identidad de las personas pone en riesgo su existencia misma como pueblo indígena, por ello, el formar opiniones generalizadas de manera negativa, menoscaba la ya deteriorada imagen de los pueblos, violentando el derecho a la identidad", expresó, además, el ombudsperson de Nayarit.

Ante el agravio, Muñóz de la Cruz, indicó que es necesario que el gobierno del estado y de otros niveles, actualizacen y capaciten con perspectivas y visiones basadas en el pluralismo jurídico y en un diálogo intercultural a sus funcionarios, con la finalidad de que atienden a las personas de manera digna y respetuosa.

