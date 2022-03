Diputados aprueban que patrones retengan salario para pagar créditos de nómina de empleados

Con 227 votos de Morena, PT y PVEM a favor, 210 en contra y siete abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general y en lo particular, con cambios, el dictamen que establece el cobro de créditos de nómina para retener hasta el 40 por ciento del salario líquido antes de que se deposite en la cuenta del trabajador, mediante la cobranza delegada: la oposición acusó a la bancada mayoritaria de revivir “las tiendas de raya”.

Las reformas a las Leyes General de Títulos y Operaciones de Crédito, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, legaliza el descuento de los préstamos de nómina que solicitan los trabajadores principalmente a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple a través “crédito de nómina”, mediante una autorización del trabajador al patrón llamada “libranza Irrevocable”.

Precisa que serán fuentes de pago el salario devengado, percepciones extraordinarias de carácter laboral, indemnizaciones de igual naturaleza y conceptos afines, así como honorarios devengados asimilados a salarios del trabajador solicitante del crédito.

Para su discusión en lo particular, diputados de todas las fuerzas parlamentarias presentaron 52 reservas o propuestas de modificación al dictamen, sólo una fue aprobada, la propuesta de la morenista Alejandra Pani, para reducir de 45 a 40 por ciento el porcentaje de endeudamiento o retención del empleador al trabajador por el cobro de algún crédito.

Tras calificar a los diputados lopezobradoristas de “borregos” “prostitutos”, “chalanes de la oligarquía”, “traidores del pueblo”, “vendepatrias” “neoporfiristas” e “hipócritas” por la aprobación de la reforma que otorgar a patrones permisos irrevocables sobre el salario ante financiamientos, legisladores del PAN, PRI, PRD y MC advirtieron que las reformas son violatorias de la Ley Federal del Trabajo, que establece como derechos intocables el salario y las pensiones.

La oposición advirtió que las reformas implican un retroceso de más de 30 años, regresar a las llamadas tiendas de raya en donde los trabajadores eran víctimas de patrones usureros que retenían sus salarios.

“Horas y horas de discusión que dieron origen al sistema de protección de las y los trabajadores en México, eliminar mecanismos abusivos, como lo eran las tiendas de raya en esos años. Hoy vienen a tratar de revivir esos mecanismos. Hoy la mayoría se ha convertido más liberal que Adam Smith. Pretenden dar certeza a bancos y Sofomes por encima de los derechos de las y los trabajadores que son nuestra fuerza”, señaló el perredista Marcelino Castañeda.

Las legisladoras de Morena Lidia García, Laura Imelda Pérez, Beatriz Pérez; así como Lilia Aguilar del PT, acusaron que con la aprobación del dictamen benefician a las financieras y ponen la soga al cuello a los trabajadores.

“No coincido con leyes violatorias como esta, no coincido con desproteger a los trabajadores violentando leyes como la Ley Federal del Trabajo la cual se contrapone con la normativa que hoy se planea aprobar. Los legisladores estamos a favor de los trabajadores y no de las financieras, porque esto beneficia a las financieras, no queramos tapar el sol con un dedo, con estas reformas le estamos asegurando el cobro a las financieras, a través del cobro del salario a los trabajadores y a todos los otorgantes de crédito”, sostuvo García quien adelantó su voto en contra.

Las morenistas en contra del dictamen presentaron reservas para establecer que los permisos otorgados por los trabajadores a los empleadores fueran revocables en lugar de irrevocables como quedó en el dictamen, toda vez que sus propuestas fueron rechazadas.

“No puedo defraudar mis valores y mis principios, debemos ser de una sola pieza estemos en donde estemos, porque con la misma cara que estuve en la docencia, fui a pedir votos a la calle, porque soy dos veces diputada de elección directa y con la misma cara saldré a decir – di un voto en contra por no perjudicar a los trabajadores- “, reiteró García.

En tanto, la petista Lilia Aguilar, calificó como un error establecer una “libranza irrevocable”; así como no establecer un límite en las tasas de interés que las financieras cobren a los trabajadores, advirtió que esto se puede traducir en préstamos con intereses impagables para los empleados, por ello propuso reservas para establecer en los contratos un límite en dichas tasas.

En su turno, a nombre de la bancada del PAN, Riult Rivera cuestionó a los diputados del bloque lopezobradorista de mantener un doble discurso y legislar a favor de los empresarios y en contra de los ciudadanos, señaló que, con esta propuesta, les otorgan a las entidades financieras facultades de administrar y de quitarle el dinero de manera directa a los trabajadores.

Morena y aliados reviven las tiendas de raya con pago delegado de hasta el 40%, acusaron los legisladores opositores (Foto: Pixabay)

“¿Pues no que primero los pobres? ¿Pues no que muy patriotas? ¿Pues no que muy del lado de la gente? ¡Borregos! qué ridículos, qué ridículos venir aquí a mentir, a engañar, a traicionar al pueblo, en esta la máxima tribuna. Vienen aquí a decir que quieren establecer reglas claras y sí son claras, pero solamente son claras para los banqueros, para estos que lucran con el dinero de la gente, con el esfuerzo, con el fruto del trabajo”, señaló el panista lo que provocó el aplauso incluso de diputados de Morena.

El emecista, Salvador Caro, se dijo sorprendido que diputados del PT avalaran el dictamen que dijo, afecta gravemente a los trabajadores. Expuso que diputados de Morena tienen financieras y se buscan beneficiar, en este contexto los llamó a hacer públicos los nombres.

“Se entiende que estén los chalanes de Slim, que estén los chalanes de las telebancadas, pero los demás, los demás no son chalanes de la oligarquía, son sus prostitutos y me extraña, me extraña en el caso del Partido del Trabajo que esté traicionando al pueblo de México, que en lugar de ser el Partido del Trabajo quiera convertirse en el partido prostituto del pueblo. No puede ser posible que se vendan de esa manera”, sostuvo el legislador.

A favor del dictamen, Tomás Gloria del PVEM, sostuvo que parte de la importancia de aprobar las reformas es disminuir el riesgo para los acreedores de no recuperar lo prestado e incentivarlos a ofrecer créditos en mejores condiciones.

En tanto, en su oportunidad el priista y ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, expuso que diputados de Morena y PT se acercaron a él para externar su preocupación por los alcances del dictamen, por ello, desde la tribuna los llamó a votar en contra.

Añadió que la regulación está mal diseñada y en lugar de ayudar a los trabajadores, lo que hace es darles a las instituciones financieras el privilegio de garantizar el pago, bajando el riesgo y sin competencia no transferirlo al trabajador.

“Mi último llamado es para mis compañeros de Morena, del PT, que hoy tienen la oportunidad de mostrar un voto por su verdadera congruencia y su verdadera defensa de los trabajadores. No dejen que pactos parciales por votos futuros sesguen su compromiso con quienes ustedes han mantenido congruentemente este compromiso”, señaló Guajardo.

Sigue leyendo:

Diputados analizan 16 denuncias de juicio político; Lorenzo Córdova y Ciro Murayama en la lista

Diputados guardan minuto de silencio por periodista asesinado en Michoacán

Morena busca prohibir a estados y municipios adquirir deuda en último año de cada gobierno