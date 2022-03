AMLO presenta IMSS-Bienestar: Así funcionará el seguro para las personas que no tiene servicio médico

En la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, dio a conocer el modelo de seguro popular IMSS-Bienestar enfocado para las personas que no cuentan con seguridad social.

En Palacio Nacional, Robledo Aburto detalló que el modelo IMSS-Bienestar consiste en cuatro puntos torales: La atención primaria de la salud, participación social, atención en todos los días del año y programas de mantenimiento y conservación, indicó el funcionario.

En su intervención, el presidente López Obrador informó que el equipo de salud que atiende la pandemia, ahora trabaja a la par para fortalecer el sistema de Salud para la población abierta que no cuenta con seguro médico.

"Estamos fortaleciendo el sistema de Salud para población abierta, para quienes no tienen seguridad social que son, aproximadamente, la mitad de los mexicanos y la gente más humilde", dijo AMLO.

Explicó que el plan es rehabilitar hospitales, centros de salud, equiparlos y que no falten los médicos y enfermeras. "Que haya médicos todos el tiempo, que no sólo sea de lunes a vienes... que no falten los medicamentos y que toda esta atención sea gratuita. Es para que se conozca cómo vamos, para dejar un sistema de salud de primer orden", expuso el mandatario.

13 estados se preparan para recibir el modelo IMSS-Bienestar

Zoé Robledo indicó que al momento han censado 4 mil 747 unidades de salud en 13 estados del país para identificar la situación de los sistemas de salud que estarán dedicados a brindar la atención médica a los beneficiarios a través del IMSS-Bienestar.

Los estados censados, son: Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Agregó que desde el pasado mes de septiembre, autoridades federales se reunieron para concentrar los recursos que se entregan a los estados para dimensionar el número real de los beneficiarios, además de realizar un diagnóstico con la participación voluntaria de los trabajadores de la salud.

Por lo anterior, el director del IMSS señaló que el próximo miércoles 23 de marzo lanzarán una herramienta digital para que cada trabajador pueda conocer cuál es la propuesta laboral del IMSS-Bienestar, junto con el número telefónico 800 953 2210 para que también puedan consultar las bases.

El modelo IMSS-Bienestar tiene como objetivo para 2024 que todos los hospitales de salud a cargo de los gobiernos de los estados se conviertan en hospitales IMSS-Bienestar con el modelo de atención integral para los mexicanos.

¿En qué consiste el modelo IMSS-Bienestar?

El 1 de abril de 2022 iniciará en Nayarit el nuevo modelo de salud para la población que no cuenta con servicio médico gratuito. Zoé Robledo precisó que habrá 261 centros de salud y 16 hospitales dando este servicio.

El levantamiento IMSS-Bienestar alimenta un sistema que ayuda a identificar la situación del sistema de salud los siguientes componentes:

Médica, enfermería, participación comunitaria, recursos humanos, financieros y materiales, así como servicios generales, construcción y conservación, y situación jurídica de los inmuebles.

En el caso de Nayarit se determinó que la inversión para esta transferencia de servicios es de mil 438 millones de pesos, para servicios de personal, equipamiento e infraestructura.

La atención primaria de la salud consiste en realizar acciones en la prevención de enfermedades con el diagnóstico oportuno para evitar complicaciones; la participación social suma e involucra a las familias y al personal médico para trabajar juntos en el cuidado de la salud.

Asimismo, se garantizará la atención médica todos los días del año, además de que las instalaciones de los servicios de salud serán equipadas y remodeladas para la oportuna atención de los derechohabientes.

Los estados que estarían en la lista de arranque son Tlaxcala y Colima, ya que sus gobernadoras ya firmaron con el gobierno federal esta transferencia, indicó Zoé Robledo.

RMG