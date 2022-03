FGR investiga a Chumel Torres por violencia política género tras denuncia de la senadora Bertha Caraveo

Bertha Caraveo, senadora de Morena por el estado de Chihuahua, informó a través de sus redes sociales que Chumel Torres está siendo investigado por la Fiscalía General de la República tras denunciarlo por violencia política de género.

"La FGRMexico me notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de «Chumel T», al tiempo que me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista. Seguiré adelante hasta que la dignidad se haga costumbre", señaló la senadora y compartió el documento que le envió la fiscalía.

La FGR a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas inició una carpeta de investigación contra Chumel Torres por el delito de "Apología del delito o de algún vicio", de acuerdo con el documento.

Twitter: @CaraveoBertha

La denuncia contra el comunicador fue presentada por la senadora el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

"El comunicador @ChumelTorres es un violentador de mujeres. Por eso lo denuncié hoy por violencia política de género ante la @FGRMexico en el marco del #DiaInternacionalDeLaMujer. Lo hago para que ninguna mujer o niña vuelva a sufrir de su machismo y odio", señaló Caraveo.

La denuncia se dio después de que Chumel Torres criticara y agrediera verbalmente a la senadora en un video después de que ella demostrara su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Esta estúpida... tarada... es Bertha Caraveo, es senadora de Morena de Chihuahua. Me lleva la verg... señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente. Se supone que eres de Chihuahua, mamacita, yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador", fueron los comentarios que dijo Chumel Torres. sobre la senadora.

"Estoy orgullosa de ser atacada por misóginos, clasistas, racistas y majaderos como @ChumelTorres. Por otro lado es un HONOR representar a los chihuahuenses buenos, respetuosos de las mujeres y de los más humildes. Mijo: Serénese, ya está grande para estos berrinches. Se ve mal", fue la primera respuesta de Caraveo, en febrero pasado, antes de interponer la denuncia.

