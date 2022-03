¡Desgarrador! Madre soltera vende bisuteria en calles de Tamaulipas para comprar medicamento a su bebé

A María Guadalupe López Flores, nada la detiene para sacar a su hijo adelante, trabajo no encuentra, por lo que invirtió sus ahorros para comprar joyería y ahora venderla en la calle para pagar los estudios clínicos y medicamentos que requiere su hijo de tan solo 5 meses de edad.

Se trata de joyería de acero inoxidable, a la que le graba el nombre del cliente, con la finalidad de hacerla más atractiva y poder tener ingresos que también le permitan alimentar sus otros dos hijos.

"Mi bebé requiere de medicamentos costosos, de estudios costosos y también requiere de lo que es leche, pañales y alimentos, es el 833 849 02 39 o en el Facebook me pueden encontrar como Angel de Jesús Joyería", declaró en entrevista.

Esteban, padece de laringomalacia tipo dos e hipertensión arterial cardiopulmonar, es tratado en el Hospital General de Tampico Carlos Canseco.

Pero por trabajos de mantenimiento al equipo médico, no le pueden hacer los estudios y por tal motivo la señora López Flores vende joyería para acudir a una clínica particular de la zona "estoy solicitando el apoyo de la comunidad para poder hacer los estudios, ya que ahorita no puedo trabajar, me mantengo de la actividad que estoy realizando que son grabados en acero inoxidable para poder sacar adelante a mis tres hijos".

Es por eso que María Guadalupe recorre las calles de la zona centro de Madero con la joyería, como puede carga a su bebé, y comenta que ha tenido buena respuesta de la población, incluso personas le han donado alimentos.

"El bebé es atendido en el Hospital Carlos Canseco de Tampico, pero ahorita no cuentan con los aparatos necesarios por cuestiones técnicas de mantenimiento", finalizó la madre de familia.

