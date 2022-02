Roberto Palazuelos no puede actuar diferente a agenda de MC: Jorge Álvarez Máynez

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, que si el actor Roberto Palazuelos dijo que quiere ser el candidato de su partido para la gubernatura de Quintana Roo no puede actuar de forma contraria a las causas de la agenda partidista, como usar armas de fuego para protección personal y utilizar el poder para ajustes de cuentas personales.

“Un candidato de Movimiento Ciudadano no puede replicar lo que Movimiento Ciudadano combate”, dijo este miércoles en entrevista desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La semana pasada, Palazuelos declaró que hay una guerra sucia en su contra, pero está tomando nota de cada persona que lo difama y “ya llegará el momento cuando yo sea titular del ejecutivo que ajustemos cuentas”. Al respecto, Máynez dijo que si el actor quiere ser el candidato se tiene que comprometer a que no va a utilizar la justicia bajo un criterio personal como, dijo, lo está haciendo hoy el gobernador morenista de Veracruz.

“Miren, es lo que le estamos reclamando a Cuitláhuac García (en Veracruz) que utilice la justicia como un mecanismo de ajuste de cuentas personal. Por eso a mí me agravió tanto esa declaración (de Palazuelos)”, señaló.

En los últimos días se reavivó un escándalo sobre declaraciones de Palazuelos por declaraciones que hizo en 2001 en las que aceptó que portaba un arma de fuego con la que, incluso, sostuvo un enfrentamiento a balazos: “matamos a dos cabrones, matamos al gordo, matamos a otro wey”, dijo.

“Yo he encontrado dos discrepancias con él en la parte de las causas, no en la parte de la persona. No es para mí un asunto personal: Este tema del ajuste de cuentas, ahí nos pronunciamos; y el tema de las armas, les decía, hoy en la Gaceta Parlamentaria volvemos a escribir una iniciativa de MC en la que nosotros no compartimos la concepción de la portación y posesión de armas de fuego como un derecho humano. Al contrario, hay que limitarlas al máximo posible, hay que combatir la proliferación de armas, portar armas no soluciona la violencia, no termina siendo un mecanismo de defensa para las personas”, señaló Máynez.

Máynez Álvarez dijo que a Palazuelos no se le puede negar ser precandidato de MC porque cumple “los requisitos legales” para serlo, pero confió que el próximo 16 de febrero, cuando se define la candidatura, su partido tome la decisión correcta.

“Se tiene que desmenuzar todo el ruido que hay alrededor de Roberto, porque hay cosas que sí, desde mi punto de vista, como lo he expresado públicamente, contradicen los lineamientos de MC, así se lo hice saber, le exigí que rectificara públicamente de un tema peligroso como era el ajuste de cuentas”, expuso.

Sin embargo, el legislador también defendió que detrás del descrédito de Palazuelos hay una guerra sucia perpetrada por Morena.

“Hay temas que son escándalos de todo tipo, hay acusaciones que son por el personaje; hay también un esfuerzo orquestado de Morena, mecanismos de propaganda y maquinaria en redes sociales de golpear a MC y sus precandidatos; y hay opiniones muy importantes como la de Patricia Mercado, y yo lo que digo es que es precandidato, eso no se ha consumado, y le tengo absoluta confianza a la coordinadora nacional y en particular a nuestro dirigente nacional para hacer lo correcto para el movimiento en este país”, dijo.

Ieqroo impone medida cautelar a Roberto Palazuelos por actos anticipados de campaña

El Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo (Ieqroo) emitió una medida cautelar en contra de Roberto Palazuelos, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, por actos anticipados de campaña.

La resolución deriva de una denuncia interpuesta el 4 de febrero pasado por Carlos Enrique Ruiz Dzul, quien se inscribió como precandidato de la alianza Va por Quintana Roo, aunque es conocida su cercanía con la virtual candidata de esa coalición, Laura Fernández Piña.

La medida le ordena eliminar 54 publicaciones de sus redes sociales y medios digitales, al ser consideradas por el Instituto Electoral como propaganda anticipada.

Tras presentar una serie de pruebas, consistentes en los links de las publicaciones donde se dirige a la ciudadanía en general, el Ieqroo consideró procedente la queja de Ruiz Dzul.

Ruiz Dzul documentó los mensajes en los que a su parecer el precandidato de Movimiento Ciudadano viola las leyes electorales vigentes al publicar mensajes considerados como propaganda electoral.

“Se ordena a Roberto Palazuelos la eliminación de las publicaciones, que en total son 54”, indica la resolución. Asimismo, se solicitó al también actor y empresario abstenerse de hacer publicaciones directas en sus redes sociales y en medios digitales en las que se realicen manifestaciones que constituyan propaganda electoral.

La denuncia fue vista y analizada el pasado 7 de febrero por los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Ieqroo.

Durante la última semana Roberto Palazuelos ha estado en el ojo del huracán tras la publicación de dos declaraciones hechas en programas de televisión. En la primera, habló de un ajuste de cuentas “cuando sea gobernador” contra quienes supuestamente lo difaman. La segunda, un relato donde aseguró haber participado en la ejecución de dos sujetos, pues dijo, cuenta con permiso de posesión de arma.

dhfm

