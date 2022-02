Valeria tenía 2 años, murió tras comer galleta envenenada que era para su perro

Heidy Valeria tenía tan solo 2 años de edad, vivía en el municipio de Tototlán, Jalisco y encontró la muerte mientras jugaba pues a “la comidita” pues ingirió una galleta envenenada que encontró en su patio, la cual, presuntamente era para su perro, por lo que este caso ha generado una gran indignación entre los habitantes de la región.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, este desafortunado episodio ocurrió el pasado martes 1 de febrero y le pequeña Heidy Valeria se encontraba jugando en el patio de su casa con su vecina de 6 años, encontraron la galleta y la repartieron para comerla, sin embargo, a los pocos minutos de haberla ingerido las menores comenzaron a sentirse mal por lo que se solicitó la presencia de los equipos de emergencia, quienes acudieron a la brevedad y trasladaron a las menores a la Unidad Municipal de Protección Civil bajo los protocolos establecidos en casos de intoxicación.

Tras permanecer dos días hospitalizada y pese a los esfuerzos de los médicos, Heidy Valeria falleció en el nosocomio, mientras que su vecina de 6 años, cuya identidad no fue revelada, logró sobrevivir, aunque su estado de salud aún es reportado como delicado y se desconoce cuándo podría regresar a su casa debe continuar su recuperación bajo supervisión médica.

Heidy Valeria falleció en el hospital. Foto: Especial

Autoridades ya investigan la muerte de la menor

De manera extraoficial trascendió que la galleta envenenada fue lanzada al patio de la casa donde vivía Heidy Valeria con la intención de matar a su perro pues aparentemente sus ladridos incomodaban a los vecinos de la zona, sin embargo, Juan Carlos Vázquez Coyul, presidente municipal de Tototlán, señaló que, hasta ahora, no tienen una denuncia formal por envenenamiento de canino, sin embargo, mencionó que el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco y se comprometió a colaborar para que se esclarezca este indignante caso.

Asimismo, el presidente municipal de Tototlán se mostró conmovido por lo sucedido y señaló que mantienen comunicación permanente con la familia de las víctimas para bridarles el apoyo correspondiente.

“La terrible noticia de lo acontecido con Heidy Valeria ha conmocionado a Tototlán. En lo personal, tener dos hijas me ha hecho ver el mundo de distinta manera, por eso he estado al pendiente de este caso desde el ámbito de la competencia municipal. Cosas como estas no deben suceder de nuevo. Estoy seguro de que las investigaciones no pararán hasta hacer justicia. Coadyuvaremos con las autoridades hasta el límite de nuestra competencia.”, escribió Juan Carlos Velázquez Coyul en sus redes sociales.

Hasta el corte de esta redacción, las autoridades del estado de Jalisco no reportan personas detenidas por estos hechos, sin embargo, el caso se hizo viral en redes sociales donde ya han surgido diversas campañas para ejercer presión mediática y hacer que las autoridades actúen con celeridad para que se esclarezca lo más pronto posible la desafortunada muerte de Heidy Valeria.

