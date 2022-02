Fraudes en plazas comerciales se extienden a otros estados; así es el modus operandi

El juego de canicas que en realidad es un fraude y se realiza en estacionamientos de plazas comerciales con la promesa de que, al acumular 100 puntos, se ganarán premios o supuestas sumas de dinero de hasta 150 mil pesos, se realiza en otros estados del país.

Además del caso que logró documentar El Heraldo Media Group en el Soriana de Patriotismo en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, en marzo de 2021 sujetos instalaron en plazas comerciales de Mexicali, Baja California, carpas improvisadas en las que se realizaba el mismo fraude.

“Estos vatos, la verdad no sé por qué no ha venido la policía a llevárselos, la neta no se pueden hacer juegos de azar”, comentó Trace Higuera, en un video que transmitió en sus redes sociales.

Dos años antes, en 2019, en la Expo Feria Michoacán, el youtuber Daniel Saavedra expuso un caso similar en su canal de YouTube. En un video de casi 25 minutos contó cómo perdió 15 mil pesos.

“Tiré, tiré, tiré, y así me fui, pero sólo me quedé a un punto de ganar esos 100 puntos, me quedé a un punto, pero fue imposible, después de mil intentos no lo pude lograr”, narró.