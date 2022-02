Masacre en Michoacán habría sido un ajuste de cuentas, asegura la Fiscalía

Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que un ajuste de cuentas entre dos grupos delincuenciales derivó en la masacre que se perpetró el pasado domingo en el municipio de Marcos Castellanos, con un presunto saldo de 17 personas fallecidas.

El fiscal general Adrián López Solís, informó que las investigaciones que realiza la institución apuntan que el crimen ocurrió en la cabecera San José de Gracia, durante el funeral de una mujer identificada como Elisa G., madre de un hombre llamado Alejandro G., "El Pelón".

Dicho personaje, de acuerdo a testimonios recabados, desde joven se dedicaba a actividades delincuenciales y posteriormente, se unió a un grupo criminal originario de Jalisco, aunque su zona de operatividad era en el estado de Colima.

Alejandro G., y otro hombre del cual no se reveló su identidad, mantenían una enemistad por la desaparición y homicidios de familiares que se atribuían de manera recíproca, detalló López Solís.

Masacre en Michoacán: Sicarios asesinaron a 17 personas en un velorio; así fue paso a paso

El pasado domingo aproximadamente a las 15:30 horas, un comando liderado por el contrincante de "El Pelón", irrumpió en el funeral de la madre de Alejandro G., donde lo privó de la vida, junto a otro número indefinido de personas, de quienes se desconoce su identidad.

Las autoridades buscan a los perpetradores de este acto

Posteriormente, familiares de Alejandro G. fueron obligados a introducirse a un domicilio, momento que aprovecharon los agresores para limpiar el lugar y depositar los cuerpos de las víctimas en camionetas en las que se retiraron, sin dejar rastro.

En el lugar, los criminales dejaron dos bolsas de plástico, una con envases de productos de limpieza y otra con restos de masa encefálica.

Adrián López señaló que la FGE tuvo conocimiento de los hechos tres horas después, debido a que la autoridad municipal no reportó lo ocurrido a las instancias estatales.

Tras ataque en funeraria, Jalisco refuerza seguridad en límites con Michoacán

Debido a la falta de actuación de la Policía Municipal como primer respondiente, la FGE investigará la omisión del gobierno local en el hecho violento; el funcionario adelantó que el presidente municipal ya proporcionó su versión de lo ocurrido.

Por el momento, agregó, no es posible cuantificar el número de víctimas, pues no hay cuerpos que sean materia de investigación, aunado a que se presume, las víctimas no radicaban en esa localidad.

La Fiscalía trabaja en la recolección de entrevistas con los habitantes para obtener más información que permita esclarecer el multihomicidio.

Sigue leyendo:

Ningún cartel se ha adjudicado la masacre de Michoacán, asegura Alfredo Ramírez Bedolla

Masacre en Michoacán: videos muestran cuerpos apilados y mariachis ocultándose de la balacera