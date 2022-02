Asesinan a excandidato del PAN a regidor dentro de un GYM en Guerrero

Juan Carlos Brito Morán, ex candidato del PAN a una regiduría en el ayuntamiento de Acapulco fue asesinado a balazos en este municipio.

El asesinato de Brito Morán, quien era enlace regional del PAN, se registró a las 07:30 horas de este lunes en el acceso del gimnasio Gym Condesa, ubicado sobre la avenida Costera Miguel Alemán en el Fraccionamiento Condesa.

De acuerdo con la versión de testigos, un hombre armado interceptó a Brito Morán en la entrada del establecimiento y le disparó cuando no era acompañado por sus escoltas.

El reporte policiaco detalló que el cuerpo del también exagente de la Policía Ministerial, y exfuncionario en el gobierno municipal de Evodio Velazquez Aguirre, quedó tendido dentro del gimnasio.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército, policía ministerial y municipal.

PAN Guerrero condena asesinato y falta de resultados del gobierno en seguridad

El homicidio del panista, fue condenado por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Eloy Salmerón Díaz.

En entrevista, Salmerón Díaz lamentó que el partido que está al frente del gobierno -Morena-, no haya entendido que ya no son oposición y "están frente a un gobierno".

El líder panista exigió que se investigue el crimen y llamó al gobierno municipal de Abelina López Rodríguez a brindar y garantizar la seguridad a los ciudadanos, ya que los crímenes ocurren en la principal zona turística del puerto.

Sin embargo, agregó que la violencia no es exclusiva en Acapulco y apuntó que actualmente en Guerrero se ha padecido de un recrudecimiento en los delitos de homicidios y extorsión.

Eloy Salmerón abundó en que la realidad de lo que ocurre en Guerrero contrasta drásticamente con el discurso oficial por parte de las autoridades.

"Parece que aún no entienden su papel de gobierno, ya no son oposición, ya no pueden seguir siendo luchadores sociales, están frente a un gobierno y tienen que dar resultados, tienen que armar estrategias, aplicar métodos", finalizó.