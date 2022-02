Conflicto Rusia-Ucrania tendrá repercusiones en precios del trigo y el maíz: UNIDEM

El inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania traerán repercusiones importantes al país, con alzas en los precios de productos básicos tales como el trigo y maíz, advirtió el director general de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM), Francisco Cuevas Dobarganes.

El líder industrial señaló que el Gobierno Federal deberá establecer mecanismos para minimizar los efectos negativos y al mismo tiempo promover incentivos para incrementar la producción de esos granos.

Cuevas Dobarganes explicó que, aunque los dos países en conflicto están en una ubicación muy lejana a México y además no son nuestros socios comerciales, sí habrá repercusiones importantes, debido al alto nivel de inflación que padecemos y a que la economía ha sido muy golpeada por efectos de la pandemia, esto, sumado al posible incremento de precios de energéticos y básicos, podría ser una combinación que tendría consecuencias en la economía de las familias mexicanas.

“Sin duda alguna habrá afectación en los precios de algunos productos como lo son el trigo y maíz y todo lo que tiene que ver con los derivados del petróleo, porque es importante recordar, que esos países en guerra producen una gran cantidad de ese tipo de granos y México, a pesar de ser la cuna del maíz, ya se convirtió en el importador más importante del mundo”.

El director general de UNIDEM precisó que subir los precios del maíz y al mismo tiempo de los derivados del petróleo como lo son el diésel y el gas L P, provocarán que tanto la importación, la producción y la transportación se encarezcan, lo que ocasionará un alza importante de algunos precios, destacando el de la tortilla.

“Hasta donde tenemos entendido, el Gobierno de México no tiene previsto establecer subsidios a los precios de la tortilla o de los energéticos, toda vez que no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2022 y prácticamente, ya no hay margen de maniobra con el IEPS de las gasolinas”.