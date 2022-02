PRI y PAN piden que México condene la invasión de Rusia en Ucrania

Las fracciones del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados, pidieron al gobierno federal a que tome una posición firme y clara para condenar la invasión militar de Rusia contra Ucrania, señalaron que México requiere una representación digna que no violente el principio constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada panista Santiago Creel, consideró inadmisible el posicionamiento del gobierno de México, a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ante la invasión de Rusia a Ucrania, señaló que deben dejar las declaraciones débiles y neutrales y cumplir con la Constitución.

“Debemos contar con una representación que sea digna de todos los mexicanos, que nos represente y que no se ande a medias declaraciones y declaraciones neutrales, débiles, que no representan el México que somos. No es posible la declaración que ha hecho el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) y menos el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), aquí es muy claro, hay violaciones a los derechos humanos que México tiene la obligación constitucional de promover y defender”, sostuvo el panista.

Añadió que un ataque unilateral de Rusia contra Ucrania, pone en riesgo a la sociedad civil y esa premisa es suficiente para que el gobierno federal condene los hechos toda vez que son violatorios de los tratados sobre derechos humanos plasmados en la Constitución.

Los diputados piden que se haga una condena enérgica

“Es una declaración tímida, es una declaración que no merece tener esa posición la que ha expresado el presidente por conducto del secretario de Relaciones Exteriores, el presidente no recuerda o no quiere recordar o de plano violenta el principio constitucional bajo los cuales deben regirse las relaciones internacionales que es el principio de la defensa y la promoción de los derechos humanos, así lo dice la Constitución y ese principio está desde el primer artículo de la Constitución y todos los demás principios deben subordinarse a ese.

En el mismo sentido, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, señaló que la posición oficial de México debe ser clara, directa y sin titubeos, y exigió que se condene la invasión de un país a otro.

“La posición oficial debe ser clara en condenar la invasión y debe ser clara en pedir y exigir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lograr la paz, si mencionan o no mencionan los nombres, es otra cosa, pero nosotros debemos exigir que haya paz en el mundo y debemos exigir que se condenen las invasiones”, señaló.

Aclaró que utilizar como justificación el principio de no intervención no es aplicable, toda vez que el gobierno federal no estaría opinando sobre la vida interna de uno u otro país, sino condenando la invasión armada e injustificada contra una nación en desventaja como lo es Ucrania.

“La no intervención es no meternos en la vida interna de los países, pero tenemos que condenar la invasión de un país a otro y la solución pacífica a los conflictos, que son dos cosas distintas, eso no es válido y creo que la doctrina Carranza el momento en el que sucede es fundamental, pero eso no quiere decir no condenar que un país invada a otra, máxime cuando hay una diferencia en su capacidad de defensa, yo creo que eso tiene que quedar claro”, señaló Moreira.

