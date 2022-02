FGR no ejercerá acción penal contra dos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó el no ejercicio de la acción penal en el caso de dos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que fueron denunciados por diversos delitos.

Se trata de Carlos Alpízar Salazar, secretario general de la presidencia del órgano judicial, y Alejandro Ríos Camarena, exsecretario ejecutivo de Administración del Consejo y quien continúa trabajando en la institución.

Alpízar Salazar fue señalado por presuntamente presionar a jueces y magistrados y Ríos Camarena por supuestas contrataciones a sobreprecio.

El CJF informó este jueves que fue notificado de la decisión de la FGR derivada de la denuncia anónima contra los funcionarios.

Según el órgano judicial, la Fiscalía determinó que, al narrar los hechos, no se proporcionaron datos de prueba que permitieran generar líneas de investigación.

“Tampoco se desprendían circunstancias específicas de tiempo, modo u ocasión. Si bien se señalaron diversas personas como posibles imputados, no se indicaron hechos concretos en los cuales basar la investigación, ni se tuvo certeza de quién realizó la denuncia o incluso datos sobre posibles testigos o víctimas que hayan sufrido o presenciado un agravio, según se informó.

“Por tanto, con base en lo anterior, la Fiscalía resolvió que no se pudo contar con datos de prueba que ayudaran a la acreditación de los elementos del tipo del delito y, en consecuencia, determinó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal”, indicó el Consejo.

El pasado 16 de febrero, al ser cuestionado sobre la supuesta salida del Consejo de los funcionarios y de posibles malos manejos, el ministro presidente Arturo Zaldívar aseguró que esas versiones se filtraron de manera interesada.

“Todas estas versiones son absolutamente falsas, son versiones que se filtraron de manera interesada, por funcionarios del pasado, que han visto perder sus privilegios de impunidad y de corrupción. En el caso de Alejandro Ríos Camarena, que era secretario de Administración del Consejo, no ha salido del Consejo, está en una posición distinta. La Secretaría de Administración del Consejo la ocupa ahora Diego Gutiérrez, que era el Oficial Mayor de la Suprema Corte y todo el equipo tanto de la Corte como del Consejo en administración es el mismo.

“Simplemente hicimos un movimiento que se explica por lo siguiente: tenemos que cumplir con la tercera etapa de la reforma laboral, está etapa es la más exigente de las que se han venido dando, es la más exigente y la más complicada y requería yo en el Consejo una gente con un dinamismo distinto, un perfil distinto, mucho más activo, y mucho más afín a un momento como el que estamos viviendo, pero no hay nada de esa cuestión, de malos manejos, ni ningún otra situación de este tipo; estás son versiones interesadas y son absolutamente falsas, por eso no salimos a explicar, porque no había nada que explicar. Alejandro Ríos Camarena sigue trabajando en el Consejo de la Judicatura Federal”, explicó Zaldívar.

