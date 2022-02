Nos quieren hacer parecer como Herodes, no descartamos vacuna COVID-19 para niños: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aseguró que existe una campaña en contra del Gobierno de México para exponer que no se quiere vacunar y proteger a los menores de 17 años con la vacuna contra el COVID-19.

“Nos quieren hacer parecer que somos Herodes, y que no queremos a los niños, eso es absurdo, no tiene ningún sentido, pero no es cierto, tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande. En este momento seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen más riesgo como lo definimos desde el 8 de diciembre de 2020”, expuso.