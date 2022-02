Enrique Alfaro desconoce el cambio de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, no ha informado del cambio de nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit al mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pero hacer esto, podría afectar la promoción internacional del destino.

"Lo vi hace poco (al gobernador de Nayarit), no me hizo ningún comentario; entiendo que el Presidente estará haciendo un recorrido por la carretera de Guadalajara a Puerto Vallarta, seguramente si esto sucede y confirman, ya habrá posibilidad de platicar ahí el tema, a mi me parece una... no le voy a poner un calificativo feo, pero yo no estaría de acuerdo".