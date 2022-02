INE y Morena se confrontan por recursos de revocación de mandato

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y el representante de Morena, Mario Llergo, se confrontaron por los recursos destinados a la revocación de mandato, el representante del partido acusa al órgano electoral de esconder 524 millones de pesos.

En la sesión extraordinaria de este lunes, el Consejo General del instituto sometió a consideración del pleno el acuerdo propuesto por el representante de Morena en el que se determina un monto de presupuesto para realizar la revocación de mandato por 2 mil 091 millones de pesos y no de mil 567 millones de pesos, toda vez que acusa al órgano electoral de ocultar 524 millones de pesos para realizar el ejercicio ciudadano.

Durante el debate, Llergo acusó a las consejeras Dania Revel y Adriana Favela de tergiversar el sentido del resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zavala, con el que emitió una suspensión contra la decisión del INE de aplazar la realización de la revocación de mandato.

“Ustedes aquí quieren imponer su verdad alejada al alcance y al resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero alejado de la verdad jurídica. Ahora como por arte de magia desaparecieron los más de 500 millones de pesos”, señaló el morenista.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova cuestionó la respuesta del representante de Morena y aseguró que, ante los insultos, las descalificaciones y mentiras siempre responderá de manera cortés, además pidió respeto para las consejeras electorales.

“Comenzaría diciendo lástima que se le acabó la cortesía y el buen trato al señor representante de MORENA, pero no se preocupe, como ocurrió el 5 de noviembre pasado, frente a los insultos y las descalificaciones y las mentiras, de este lado siempre van a recibir un trato cortés y elegante, como lo debe tener la autoridad electoral frente a quien pretenda falsear la verdad”, sostuvo.

Córdova cuestionó la capacidad de comprensión de Llergo y lo remitió a la página 10 del resolutivo de la SCJN.

“Y tal vez vale la pena volver a leer, a ver si con la lectura reiterada se logra una mejor compresión, lo que dice ese acuerdo del Consejo General 13 del 2022, que la vez pasada leía insistentemente, después se lo explicamos, y ahora saca de su argumentación”, señaló el consejero presidente.

La respuesta del morenista no esperó, y acusó al consejero presidente de mentir. “Se me hace, presidente, que el que no sabe leer es usted. Aquí claramente el ministro, usted refiere el acuerdo donde dice: tomado esto, pero en ningún momento en la literalidad de la resolución se habla de reducción de costos, ésa es una mentira que quieren ustedes imponer aquí”, señaló Llergo.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, también respondió las acusaciones del representante de Morena, quien luego de la explicación que el funcionario dio sobre los ahorros, lo acusó de buscar confundirlo.

“Si a usted la información le marea, creo que no es mi problema. Yo he traído a este Consejo General, información verificable y no con el ánimo de marear a nadie, sino de contar rigurosamente o hacer un recuento de cómo llegamos a esta situación presupuestal y bajo qué condiciones estamos operando la misma. Yo le agradecería, diputado Llergo, que igualmente usted, con información verificable, pudiera sostener sus dichos”, señaló Jacobo.

El Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo detalló a través de un mapa las cifras de los ahorros que generó el instituto para la revocación de mandato, señaló que el instituto trabaja con un presupuesto disponible de mil 275 millones de pesos, asignados por este el Consejo General, más las metas de ahorro que ascienden a 416.6 millones de pesos, considerando los 125.1 millones de pesos como resultado de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal para 2022.

Añadió que el ejercicio ciudadano se organiza con un presupuesto que asciende a mil 692.5 millones de pesos, integrado por mil 275.9 disponibles en este momento, y 416.6 de ahorros que se generar��n a lo largo del actual ejercicio fiscal.

El funcionario señaló que Morena presentó una estimación que parte de un supuesto equivocado, que busca sumar recursos disponibles, reducciones de costos, más una meta de ahorro, como si se trataran de cuestiones equivalentes.

“Así este Instituto ha logrado alcanzar 2 mil 91.5 millones de pesos aproximadamente, tanto de suficiencia presupuestaria como de disminución de costos en la organización de la revocación de mandato de los 3 mil 830.4 millones de pesos, originalmente previstos y solicitados en el anteproyecto de presupuesto”, detalló.

Por ello, fue la cifra (2 mil 091 millones de pesos) que quedó asentada en la controversia constitucional interpuesta por el INE ante la SCJN. Por unanimidad, los consejeros votaron en contra del acuerdo propuesto por la representación de Morena.

