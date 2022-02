AMLO: "Se aclararán irregularidades en la Cuenta Pública"

Tras las irregularidades encontradas en la Cuenta Pública 2020 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esas anomalías se van a aclarar.

El mandatario nacional fue cuestionado en la conferencia matutina sobre probables daños al erario por más de 63 millones de pesos en todos los rubros de la administración pública federal.

En ese sentido, respondió que "se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la auditoría de la Federación se encontraron en la Cuenta Pública".

Recordó cómo la Auditoría Superior de la Federación había reportado que la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construía en Texcoco había costado 300 mil millones de pesos, pero tuvieron que recular y aceptar que solamente costó 100 millones de pesos para pagar a contratistas que tenían compromisos con el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto.

El mandatario nacional sostuvo que ahora ya no opera la delincuencia organizada y de cuello blanco, pues criticó que antes operaba el "chupacabras, el diablo, Don X y otros con impunidad.

" Ahora ya no. No somos iguales, en este gobierno no hay ladrones, para que quede claro", manifestó.