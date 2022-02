Exmagistrado, acusado de abuso, usa “argucias legales” para evadir justicia, asegura Cladem

La acción de no acudir a la audiencia de este miércoles por parte del ex magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas en donde debía presentar su defensa y en un momento dado, pruebas para afrontar la demanda que se le sigue en contra de delitos como abuso sexual infantil en contra de una menor, se trata de una argucia legal para evadir la acción de la justicia, acusa Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora nacional del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

“Advertimos que este señor sigue tratando de evadir la acción de la justicia lo cual nos parece lamentable, sobre todo tratándose de alguien que ha sido parte del funcionariado del Poder Judicial, es decir, ocupa una alta magistratura, es Magistrado, es alguien que se trata de impartir justicia, y que ahora trate de rehuir el comparecer ante un juez, primero tratando de evadir el desafuero al tratar de no llegar ante un juez, desde nuestro punto de vista, él debió de haber renunciado a su fuero y ponerse a disposición de un jueza”.

La audiencia de imputación del ex magistrado estaba programada para este miércoles en Puente Grande, Jalisco en donde debía presentarse, sin embargo un día antes, intentó que ésta se retrasara y es que hoy no acudió, es decir, plantó a la juez por lo que ahora debería de citarse nuevamente y de no presentarse de nuevo, liberarse la orden de aprehensión en su contra, señala la experta.

La audiencia de imputación estaba programada para este miércoles, pero un día antes intentó que ésta se retrasara y hoy no acudió, señalaron 8Foto: Especial)

La no presentación se debió a que se encuentra supuestamente contagiado de Covid y a través de un escrito, solicitó a la jueza el diferir la audiencia, sin embargo no se sustenta con un diagnóstico médico y la jueza le respondió que se tomarían las medidas necesarias para que pudiera asistir a la audiencia de hoy, pero no fue así.

“Sin embargo a pesar de que hay una resolución de la jueza en donde le notifica que no se puede diferir y que van a tomar las medidas necesarias para que pueda comparecer con seguridad no lo hizo, lo que sigue hablando de alguien que quiere escabullirse de la acción de la justicia”.

Este caso que está abierto ahora y por el cual fue citado a la audiencia, no es el único en contra del ex magistrado, y de acuerdo con Cladem, desde hace más de siete años hay antecedentes de actos en contra de ex alumnas, una incluso que data de hace al menos 30 años cuando la víctima era adolescente en la Preparatoria 4 en donde él era Oficial Mayor, además de otras ex alumnas y alumnas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la cual ya ha sido cesado como docente.

Hace una semana se aprobó su desafuero por parte de los legisladores locales, lo cual lo pone a disposición de la autoridad a fin de poder fincar responsabilidad en las demandas vigentes.

