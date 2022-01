Magistrado acusado de abuso sexual infantil es separado del cargo en Jalisco; afrontará proceso judicial

En maratónica sesión, durante la madrugada, los diputados del Congreso de Jalisco aprobaron con 31 votos a favor y 4 abstenciones, retirar el fuero y separar del cargo al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús Covarrubias Dueñas. El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís informó que el Ministerio Público en breve decidirá si habrá una cita para el acusado o se girará inmediata orden de aprehensión porque el delito es grave.

La sesión plenaria fue a puerta cerrada, los legisladores ingresaron sin celulares, comenzó a las cinco de la tarde con 40 minutos y terminó durante la madrugada de hoy. Al salir, los abogados defensores de Covarrubias Dueñas no hicieron declaraciones. Por su parte el fiscal jalisciense apuntó que se presentaron exhaustivamente los datos de prueba para que los diputados se convencieran de votar a favor del juicio de procedencia que quita el fuero al funcionario.

“Fuimos retirados para una deliberación interna, posteriormente fuimos informados de la decisión. Vamos a esperar la notificación oficial y a partir de ello, lo que corresponde es notificar al Ministerio Público la decisión de esta soberanía, (así) queda habilitado para tomar la decisión, acudir ante el tribunal correspondiente para judicializar el asunto”

“El Ministerio Público dadas las circunstancias, el procedimiento establece una doble fórmula: la imputación mediante cita o en su defecto, una orden de aprehensión, esa valoración la hace el Ministerio Público”, informó el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez.

Se analizaría Covarrubias Dueñas se encuentra localizable o existe el riesgo de fuga, otro punto que corre en paralelo es la solicitud de un amparo que promovió el magistrado.

Cabe mencionar que en la sesión estuvieron presentes 35 legisladores, varios no asistieron por estar contagiados de COVID-19.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, José María Martínez apuntó que serán las autoridades correspondientes quienes enjuicien al señalado, por lo pronto los legisladores dieron luz verde para que el caso sea revisado a fondo, sin inmunidad jurídica.

“Hubo un convencimiento pleno de todos los elementos de prueba que se valoraron en el desarrollo de la sesión, inclusive nosotros comentamos los elementos de prueba que apreciamos por parte de la Fiscalía, lo cual generaba nuestro ánimo para votar. Había un convencimiento por parte de todos los presentes y fue por unanimidad, lo que es muy complicado. No puedo asegurar que no ocurra alguna otra cosa, pero en mi condición lo que haga el presunto responsable respecto a lo que determinamos nosotros no habrá de cambiar las cosas".

Frente al Congreso Legislativo un grupo de mujeres y familiares de la víctima, se manifestaron para exigir justicia, portaban pancartas y una manta con el dibujo de un cerdo. El grupo denominado Las Paritaristas adelantó que apelarán al recurso “Amicus Curiae” (Amigos de la Corte) buscando que no procedan los amparos solicitados por el magistrado.

Cabe recordar que la Universidad de Guadalajara recientemente retiró de su cargo académico a Covarrubias Dueñas, tras escuchar los diversos señalamientos hechos por alumnas, que sufrieron acoso por su maestro en Derecho.

