Hijos de magistrado desaforado podrán recibir pensión alimenticia en Jalisco

Se otorgó una suspensión para que los hijos del magistrado desaforado, José de Jesús Covarrubias Dueñas puedan recibir el dinero de su pensión alimenticia que asciende a 20 mil pesos mensuales, confirmó Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia.



“Con las limitantes establecidas desde un principio, solo que ahora respectando el derecho de los acreedores alimentarios; los número exactos no lo sé, pero lo que se había decretado en un principio era reducirle en un 70 por ciento, el mínimo de subsistencia o el mínimo vital que la Corte habla es respetarles el 30 por ciento en un proceso administrativo, ojo, hay separaciones penales que esas sí limitarían el respetarles un ingreso, pero esa es otra medida cautelar distinta a la generada en materia administrativa que es a la que se recurrió por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia”, señaló Espinosa Lincón.



En un principio se habló de reducir el 70 por ciento de sus sueldo, sin embargo, los acreedores alimentarios, han solicitado que se respete su pensión. Actualmente, sin impuestos, el salario mensual de un magistrado es de 205 mil pesos mensuales, y ya con reducción de impuestos son 130 mil pesos mensuales.



José de Jesús Covarrubias Dueñas fue desaforado por el Congreso local acusado de abuso sexual en contra de una menor y también ha sido señalado de acoso sexual por parte de alumnas y ex alumnas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en donde se desempeñaba como docente y de donde también ha sido cesado.



Por lo pronto hay dos denuncias más en la Fiscalía en contra de Covarrubias Dueñas, en el Poder Judicial, a partir de la investigación que se inició y con motivo de la cual se le separó provisionalmente del cargo, no ha habido denuncia ni declaración de alguien que haya sido testigo de los hechos, y ya se giró un oficio para solicitar a las mujeres que laboran en el Poder Judicial para que si fueron testigos de algún hecho o bien si han sido afectadas por alguna conducta por parte del ex magistrado, que declaren.



“Al día de hoy el Supremo Tribunal de Justicia no ha recibido ningún amparo del señor magistrado, no tenemos ningún informe, ninguna suspensión respecto de la separación provisional ni de los actos de investigación en ese procedimiento administrativo”.

El miércoles se llevará a cabo audiencia de imputación

Será el próximo miércoles y si comparece, podría defenderse y ofrecer pruebas, lo explica el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia quien dice que no hay amparos por el procedimiento administrativo en contra del magistrado.



“Si él compareciera a la audiencia, es la oportunidad para que el Ministerio Público impute, es decir, establezca cuál es el delito que le atribuyen y cuáles son las pruebas que tienen en su contra y a partir de eso darle la oportunidad de defenderse, se contestar la acusación, pero también de ofrecer pruebas y a partir de ahí tendrá la decisión de pedirle al juez que resuelva la situación jurídica en ese momento, en 72 o en 144 horas y eso es lo que se resolvería el próximo miércoles”, explicó Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

