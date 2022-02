Chihuahua a la baja en delitos de alto impacto: Sedena

Los delitos de alto impacto, como el homicidio a la baja, registra una tendencia a la baja en Chihuahua, aseguró el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Luis Cresencio Sandoval.

En la Mañanera, explicó que el periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, Chihuahua está el octavo lugar a nivel nacional en materia de delitos de alto impacto y en el tercer lugar de homicidios dolosos.

Los delitos que siguen al alza es el secuestro (exprés) y la extorsión, que tiene al estado en el sitio 30 a nivel nacional. Acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la la Sedena agregó que la proyección es que este año los homicidios registren una nueva tendencia a la baja.

Se supervisarán las aduanas en el norte del país: AMLO

El titular de la Sedena durante el informe de seguridad. FOTO: Esepcial

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que, además de atender el tema de seguridad, supervisará las aduanas en el norte del país.

En las instalaciones del 9° Regimiento de Caballería Motorizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, celebró que se tenga una “muy buena relación con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván (PAN) y estamos trabajando de manera coordinada, conjunta para atender las demandas del pueblo de Chihuahua”.

Detalló que supervisará la aduana en Ciudad Juárez para fortalecerla con presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional “oficiales y tropa, con el propósito de seguir combatiendo el tráfico de drogas, el contrabando y garantizar la seguridad”.

Recodó que en el caso de los puertos, la Secretaría de Marina, para que las "aduanas no sean botín que se tenga un manejo honesto las aduanas”.

Resalta gobernadora trabajo coordinado con el Gobierno federal

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, consideró que se debe trabajar de forma coordinada por el bien de la ciudadanía.

“Entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia ni la omisión, ni tampoco puede caber en nosotros el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y por supuesto de nuestros hijos.

“Debemos dejar de gritar para escucharnos y poner por encima de todos nuestros intereses, nuestra concentración y nuestro trabajo diario para cambiar esa dolorosa realidad de tantos mexicanos y por supuesto de los juarenses”, expuso.

La mandataria estatal también destacó que en Ciudad Juárez se redujeron los homicidios dolosos en 15 por cierto, lo que significa que en más de tres años no se había tenido una reducción y se ha logrado con la intervención de los tres niveles de gobierno con el operativo juntos con Juárez”.

Sigue la conferencia EN VIVO:

SIGUE LEYENDO:

Homicidios dolosos disminuyeron un 15% en Chihuahua, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez: María Eugenia Campos

Sedena construirá Segundo Piso de Tijuana y la nueva aduana en Otay: AMLO