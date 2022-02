Naucalpan hereda más de 3 mil millones de pesos de la administración pasada, advierte Moya Marín

El monto total de la deuda que dejó la anterior administración de Naucalpan suman más de 3 mil 174 millones de pesos, que equivalen al 70 por ciento del presupuesto del municipio, debido al mal manejo de las finanzas públicas, aseguró alcaldesa Angélica Moya Marín.

La presidenta municipal precisó que la suma corresponde a pasivos del ejercicio 2020-2021 por los conceptos de servicios personales no pagados, contratistas, proveedores y créditos financieros de corto y largo plazo, entre otros.

Moya Marín aseguró que su gobierno cuenta con elementos necesarios que sustentan el mal manejo de los recursos.

“Se investiga si el pasivo es consecuencia de actos de corrupción y si es el caso se presentarán las denuncias respectivas”, dijo.

La alcaldesa puntualizó que en el apartado “Servicios personales no pagados”, el pasivo corresponde a más de mil 348 millones de pesos que comprenden a los rubros de nómina con 109 millones 827 mil 875 pesos; aguinaldo, con 259 millones 739 mil 250; obligaciones no enteradas (ISR e ISSEMYM), 793 millones 607 mil 255; otras obligaciones no pagadas (prima vacacional, pensiones alimenticias, etc.) con 54 millones 834 mil 10 y retenciones, con 130 millones 68 mil 966 pesos.

En el apartado “Pasivo a proveedores”, la deuda que heredó la administración anterior, encabezada por la Morenista Patricia Durán es por más de mil 31 millones de pesos que se desglosan de la siguiente manera: proveedores 378 millones 811 mil 495 pesos; arrendamientos, 7 millones 288 mil 689; subsidios al DIF e IMCUFIDEN, 65 millones 948 mil 339; servicios 140 millones 163 mil 693, y servicios varios por 439 millones 317 mil 698 pesos.

Angélica Moya apuntó que se tiene un pasivo por casi 200 millones de pesos a contratistas, 73 millones de pesos por el crédito de corto plazo contratado con Santander, 461.5 millones de pesos por un crédito de largo plazo con Banobras, así como 60.5 millones de pesos por una demanda de un proveedor que exige el pago.

Destacó que el gobierno que encabeza está comprometido con la transparencia y rendición de cuentas, además de conducirse con responsabilidad en el manejo de los recursos municipales.

