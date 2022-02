Amor en tiempos de COVID-19: Pandemia aumenta descarga de apps de citas en México

Con el confinamiento, el cierre de espacios públicos y la casi nula actividad social, Cupido tuvo que buscar nuevas formas de crear parejas durante la pandemia; fue así como las apps de citas en línea atrajeron la atención de 37.8 millones de personas en México.

De acuerdo con el estudio elaborado por The Competitive Intelligence Unit, en 2021, Tinder fue la aplicación más utilizada en el país, con 46 por ciento de los usuarios, mismos a los que pertenece V Go, una joven trans de 30 años, originaria de Los Ángeles, quien, durante su viaje a México, en abril del año pasado conoció a Willie Feres, un bailarín “mexicano caballeroso” de 28 años, a través del servicio en línea.

“La verdad no pensé que iba a durar mucho, porque yo vivía en Los Ángeles y no quería tener una relación a distancia, pero en los dos meses que me quedé, pues me enamoré de cómo me trataba y cómo me llevó a conocer México”, dijo la joven, quien aprovechó la falta de gente en las calles para recorrer el país al que decidió mudarse meses más tarde.