Colima, la entidad más propensa a contagios de COVID-19

Con 325 casos de COVID-19 por cada 100 mil habitantes registrados en la última semana, la población de Colima resultó la más propensa a contagiarse, a nivel nacional, incluso más que en la Ciudad de México y sus 191 casos por cada 100 mil, y Baja California, con 192, entidades que se mantienen, desde el inicio de la pandemia, como las de mayor número de casos en México.

Es por ello que, según los indicadores del Global Health Institute de la Universidad de Harvard, Colima es la única entidad del país que se ubica en el rango de “muy grave”, y en el comparativo, en materia de contagios a nivel Latinoamérica, la posiciona en el sitio 87, de 287 regiones contabilizadas.

Según datos del Sistema de Información de la Red IRAG, el estado alcanzó su máximo de hospitalizaciones el 1 de febrero, al llegar a 50.87 por ciento de ocupación, en lo que va del año.

No obstante, los índices se advierten a la baja y a la fecha, dicha cifra se sostiene en 39.56 por ciento, lo que deja a sólo dos de los ocho centros hospitalarios con algún nivel de saturación. Dichos casos se ubican en el Hospital General de Zona No. 10, que se conserva con 100 por ciento de ocupación, y el Hospital General de Zona No. 1, con 56 por ciento; los otros están entre 17 y 33 por ciento.

Al respecto, Alejandro Sánchez, investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, señaló que los más propensos al contagio son las personas que aún no se han vacunado.

Destacó el gran cambio generado por la vacuna, ya que esta cuarta ola es mucho menos letal, dijo. Estimó que el clima de marzo va a propiciar más ventilación y un descenso de casos.

