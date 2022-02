Jesusa Rodríguez sustituye a Salmerón como embajador de México en Panamá tras caso de acoso

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la Mañanera que Jesusa Rodríguez Ramírez será la nueva embajadora de México en Panamá por lo que sustituye al historiador Pedro Salmerón en el cargo luego de que fue señalado de participar en un caso de acoso sexual.

En conferencia de prensa, López Obrador informó que recibió una carta de Salmerón, a quien dijo considera el mejor historiador de país, donde le externó que ante el actual linchamiento del que es objeto y que ha traspasado las fronteras, prefiere dejar de lado su designación por bien del país.

"Si usted cree que lo mejor para México es que de un paso de costado pongo a su disposición el cargo que me concedió y agradezco sus palabras, su confianza y amistad que es más importante para mi, si acepté el cargo fue para servir a la república con un gobierno que cuenta con 70 por ciento de la aprobación que despierta la ira de los que se enriquecieron en gobiernos anteriores", escribió el historiador.

En la misiva, Salmerón indicó que ante las graves acusaciones calló por meses, pero comenzará a escribir tomando en cuenta aspectos fundamentales de género y además de jurídicos y políticos.

López Obrador informó que enviaran la nueva solicitud de beneplácito a Panamá, aunque lamentó la postura de la canciller de la nación canalera, Erika Mouynes de no reconocer la designación ante los dichos de la periodista Denise Dresser quien a través del hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador expuso el caso del supuesto acoso sexual donde presuntamente estuvo involucrado Salmerón cuando era director del INEHRM con la exmilitante de Morena y activista feminista, Estefanía Veloz.

Por lo anterior, AMLO se pronunció que un caso grave sea basado en solo dichos y no así en las instancias judiciales, que sea "solo un caso de la Santa Inquisición", acotó.

AMLO busca que Salmerón sea su asesor

El jefe del Ejecutivo señaló que buscará que Pedro Salmerón trabaje en el gobierno federal ya sea desde los archivos de la nación y como su asesor para escribir un libro sobre los fraudes electorales en México.

Pedro Salmerón declinó su postulación como embajador en Panamá. Foto: Especial

"Entonces vamos a buscar la formar, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. A mi me gustaría que nos ayudara mucho en todo lo que son archivos, me importa mucho dejar bien terminado, protegido, porque desde el temblor está mal el edifico el archivo agrario y él es especialista"; afirmó, AMLO.

Y agregó: “Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México, sería buenísimo. Cuando menos en los últimos 100 años de fraudes”.

López Obrador indicó que en breve enviarán la propuesta al gobierno de Panamá a la espera que acepten a la nueva embajadora quien actualmente funge como senadora suplente en el Congreso.

"Vamos a presentar la propuesta a ver si la acepta el gobierno de Panamá, no creo que el presidente esté enterado solo la canciller, pero ya les informo que vamos a proponer como embajadora a la senadora suplente Jesusa Rodríguez", señaló.

SIGUE LEYENDO:

López-Gatell dice que la cuarta ola de Covid-19 está en su fase de descenso

SEP: Pese a Ómicron incrementa cifra de alumnos con clases presenciales

RMG