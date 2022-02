AMLO pide que la acusación contra Ricardo Aldana vaya a instancias legales

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en la Mañanera que se garantizó una votación libre y secreta en el sindicato de Pemex y si hay denuncias contra el virtual ganador, Ricardo Aldana, se tienen que presentar ante la autoridad correspondiente.

En la Mañanera, el mandatario dijo que sobre el candidato ganador y sus antecedentes, eso se tiene que ver en las instancias correspondientes, pero lo importante de ayer es que se dio una elección libre.

Se garantizó, expuso el mandatario, que los trabajadores conocieran a los candidatos y que conocieran esta forma de votación libre, pues eso nunca se había hecho; antes los trabajadores eran obligados a demostrar su voto.

Incluso, aseguró que no conoce ni ha tenido tratos con Ricardo Aldana y si estuvieran cerca de él le tendrían que decir quién es, pues no lo conoce personalmente.

"Si me lo encuentro no lo reconozco. No lo conozco, no tengo ninguna vinculación, ya no hay candidato predilecto. Ya no hay sindicatos de Estado", aseguró.