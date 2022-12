"Nos torturaron" para declararnos culpables, revela protagonista de “Duda razonable”

Este jueves, y tras siete años de cárcel (2 mil 731 días en prisión), tres tabasqueños que habían sido condenados a 50 años por el delito de secuestro por un hecho ocurrido en 2015 abandonaron la cárcel tras el voto a favor de su libertad inmediata de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Héctor Muñoz, Gonzalo García y Juan Luis López, protagonistas de la miniserie "Duda Razonable", se encontraban desde entonces purgando la pena en una cárcel de Macuspana, Tabasco.

Una hora después del fallo de la SCJN, los tres fueron recibidos entre lágrimas, abrazos, aplausos y gritos de justicia por amigos, familiares y abogados. Fue a las 15:08 horas de ayer cuando cruzaron la reja del reclusorio municipal de Macuspana. Ahora en libertad, los tres exprisioneros solo tenían mente un mismo propósito: disfrutar de su libertad, de la Navidad en familia y comenzar de nuevo.

Fueron torturados, asegura Héctor Muñoz

Los tres tabasqueños permanecieron más de 7 años en prisión, un total de 2 mil 731 días. FOTO: EFE

Entrevistado para el noticiario de "El Financiero", Héctor Muñoz Muñoz celebró el resultado final que tuvo su caso y el de sus otros dos compañeros, asimismo declaró que espera que no existan represalias en contra suya o de sus familiares. "Al fin estamos fuera de esas cuatro paredes, esperamos en Dios que podamos restablecer nuestra vida y que no haya represalias hacia nuestra persona", comentó.

El ahora exprisionero indicó que fueron torturados con el objetivo de que se declararan culpables de un delito que no habían cometido: "Sí, y esperamos que esto cambie, que se revisen más a fondo los expedientes de las personas. Que haya justicia para la gente, no injusticias. Yo ingresé a la cárcel con una herida de bala en mi mano, tardé en recuperarme por un disparo", recordó.

Muñoz aseguró que con la llegada de los abogados comenzó a ver la luz al final del túnel: "Cambiamos radicalmente porque sentimos que vimos la luz y la esperanza con esos abogados, porque ellos empezaron a llegar con cámaras, a hablar con nosotros, con nuestras familias. Se lo dije a muchos compañeros, porque después yo hablé con ellos y me preguntaba a qué me dedicaba y yo les comenté todo lo que había sucedido", comentó.

El tabasqueño recordó que desde ese momento la esperanza de poder salir en algún momento de la prisión volvió a él: "Me decían que teníamos mucha suerte de habernos topado con esos licenciados. Y les dije que sí, la verdad afortunadamente son unos ángeles que llegaron y nos entendieron, y cambiamos radicalmente el pensamiento de que había una luz, una esperanza para poder salir de ahí."

Es momento de comenzar una nueva vida: Juan Luis López

A las 15:08 horas de este jueves salieron del reclusorio municipal de Macuspana. FOTO: EFE

Por su parte, Juan Luis López declaró en entrevista ante los medios de comunicación que tras obtener su libertad llegó el momento de disfrutar de su familia y comenzar una nueva vida: “Legalmente somos inocentes desde un principio, en este momento quiero disfrutar a mis padres, a mis hijos, ver la libertad afuera y comenzar una nueva vida, haga de cuenta que estoy naciendo de nuevo”.

Los tres tabasqueños aseguraron a la prensa que durante los días del fallo que dejó en suspenso la SCJN no conciliaron el sueño, pero siempre estuvieron seguros de su inocencia. “La verdad no sabíamos ni que era conciliar el sueño porque no se puede dormir y sabes que como podría suceder lo bueno, también lo malo”, declaró a la agencia Efe Héctor Muñoz.

Para los abogados que tomaron el caso gratuitamente, lo acontecido en materia procesal “es un día de fiesta” que sienta un precedente y envía un mensaje en la manera en que autoridades investigan, persiguen e imparten justicia en temas penales. “Para mí no hay ni duda razonable, para mí existe plena certeza de que los hechos nunca ocurrieron y que estos muchachos ni siquiera debieron ser procesados por estos hechos”, destacó Iker Ibarreche, abogado defensor.

Familias de los tabasqueños buscarán que se haga justicia

El documental "Duda Razonable" se estrenó el pasado mes de noviembre de 2021 en Netflix. FOTO: Especial

Los familiares de los tres exprisioneros evaluarán el próximo año llamar a cuentas a las autoridades de justicia del estado de Tabasco que encabezaron el juicio de 2015 y 2018, al exgobernador Arturo Núñez, al fiscal Fernando Valenzuela y a Jorge Priego, presidente del Tribunal Superior de Justicia. “Tienen que pagar, tiene que hacerse justicia”, planteó María García, madre de Juan Luis.

Los tabasqueños fueron detenidos en junio de 2015 luego de un incidente de tránsito en el municipio de Macuspana, Tabasco, en el que la otra persona involucrada, un ganadero, cuyo nombre está en reserva, sostuvo que habían intentado secuestrarlo. Los 11 ministros de la corte en México sesionaron en tres ocasiones y este jueves a las 13:30 de la tarde emitieron de manera unánime su voto a favor del amparo “liso y llano” y hora y media después fueron liberados.

El amparo de libertad fue presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez en favor de los acusados Gonzalo García, Héctor Muñoz y Juan Luis López, en la cárcel desde 2015 y sentenciados a 50 años de prisión en 2018. Los ministros de la SCJN determinaron que las autoridades del estado mexicano de Tabasco (Fiscalía General de Justicia y Tribunal Superior de Justicia) violaron el derecho a la presunción de inocencia y sentenciaron a los acusados sin pruebas en su contra.

El caso se abordó en "La Mañanera"

Fue durante la conferencia mañanera del pasado 30 de diciembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que estaba enterado del expediente judicial documentado en la miniserie "Duda Razonable", producido por Nextflix, en donde se abordó el caso del supuesto secuestro perpetrado por Héctor, Gonzalo y Juan Luis, quienes se encuentran purgando una pena de 50 años en una cárcel de Macuspana, Tabasco.

En aquel momento, el presidente destacó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue quien le solicitó intervenir en el caso y aseguró que podía existir la posibilidad de reponer el procedimiento, ya que se trataba de un asunto considerado como "una injusticia". El documental se estrenó el pasado mes de noviembre de 2021 en la plataforma de streaming y en pocos días se convirtió en uno de los contenidos más vistos por los suscriptores de Netflix

