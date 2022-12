Claudia Sheinbaum destaca que el INFONAVIT recuperó su vocación y dejó atrás el saqueo

En el marco de la 126 Sesión Ordinaria de la H. Asamblea General Ordinaria, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió a la inauguración del edificio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) “La Casa de las y los Trabajadores de México”, –en la que se develó la Placa del “Auditorio Carlos Payán Velver”–.

Durante su participación, la mandataria dijo que, por medio de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, el Instituto ha recuperado su esencia y dejó atrás el saqueo, la corrupción, y el negocio inmobiliario a costa de los derechos de los trabajadores que se presentaban en anteriores administraciones.

“Es el nuevo momento también del INFONAVIT y de la recuperación de los grandes derechos de las y los trabajadores, y por eso me da gusto que a esta casa se le llame la ‘Casa de las y los Trabajadores’. Así como el INFONAVIT busca que el derecho a la vivienda se haga realidad, de igual manera, esta propia casa se vuelve la Casa de las y los Trabajadores, en su esencia con la participación de las distintas instancias”, destacó.

La titular del Ejecutivo local celebró el homenaje que se brindó al periodista y fundador del periódico La Jornada, Carlos Payán Velver, a quien calificó como proveedor de grandes proyectos culturales que han transformado al país y quien formó a muchas personas en la lucha por la libertad de expresión desde los tiempos de los medios El Machete, Unomásuno, La Jornada y Argos.

“Así que, el día de hoy me siento muy emocionada, porque recuerdo mis momentos de pequeña, pero, sobre todo, me siento muy orgullosa de ser parte de este momento histórico que estamos viviendo, que no podría explicarse nunca sin esos grandes proyectos culturales que ha emprendido Carlos Payán y que son parte fundamental de la historia de nuestro país”, sostuvo.

En la Sesión Ordinaria 126 de la H. Asamblea General Ordinaria del INFONAVIT, que se realizó en el “Auditorio Carlos Payán Velver” de “La Casa de las y los Trabajadores de México”, ubicada en la colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, estuvieron presentes el director general del INFONAVIT, Carlos Martínez Velázquez; la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; el vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto.

También el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez; el director Sectorial de los Trabajadores en el INFONAVIT, Mario Macías Robles; el asambleísta, propietario y orador por parte del sector de los trabajadores, Patricio Flores Sandoval; el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, José Humberto Gual Ángeles; el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México, Gerardo Cortés García; el director Sectorial Empresarial del INFONAVIT, Carlos Gutiérrez Ruiz.

En la Sesión también estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón; el orador por parte del sector empresarial, José Héctor Tejada Shaar; el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora Icaza; el representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, José Abugaber Andonie; el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores del INFONAVIT, Rafael Riva Palacio Pontones y el secretario general y Jurídico del INFONAVIT, Rogerio Castro Vázquez.

