Victoria Ivón ganó la custodia de sus hijas y la asesinaron frente a su propia casa

La violencia contra las mujeres es un problema que aqueja a la sociedad mexicana, pues desde niñas desaparecidas, hasta adultas encontradas en algún terreno baldío o carretera son los casos que inundan de indignación a miles de personas, pues los casos cada vez son más cercanos. El reciente asesinato de Victoria Ivón en la alcaldía Tlalpan deja un terrible sentimiento de impotencia debido a la forma en que sucedió, además de que su expareja podría ser el principal sospechoso.

Este viernes 2 de diciembre se dio a conocer el asesinato de Victoria Ivón en el cruce de avenida Sauzales y Periférico en la colonia Coapa, las primeras versiones refirieron que se trató de un intento de asalto, pero conforme se dieron a conocer los detalles, resultó ser un ataque directo en contra de una mujer que ya había recibido amenazas por parte de su expareja debido a que había ganado la custodia de sus tres hijas.

La trágica muerte de Victoria Ivón afuera de su propio hogar

La mujer de aproximadamente 30 años fue asesinada cerca de las 07:00 horas enfrente de su casa, dos sujetos la esperaron afuera de su domicilio y la abordaron, posteriormente recibió dos disparos y murió de forma inmediata, en tanto, tras perpetrar el ilícito, los presuntos responsables huyeron en una motocicleta hacia el Eje 3 Sur.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para acordonar la zona y realizar el levantamiento del cuerpo. Versiones periodísticas refieren que Victoria acababa de dejar a sus hijas en la escuela, por lo que iba de regreso a su hogar cuando ocurrió el lamentable hecho.

Victoria Ivón contaba con protección

El periodista Carlos Jiménez dio a conocer que Victoria Ivón había emprendido una batalla legal por la custodia de sus hijas, asimismo, había recibido amenazas y era víctima de violencia por parte de su expareja por la misma razón. Fue entonces cuando el Juez Octavo de lo Familiar ordenó a la Fiscalía capitalina brindarle medidas de protección ante el inminente peligro que representaba ese hombre para Victoria.

Victoria fue asesinada afuera de su domicilio. | FOTO: Israel Lorenzana

Ahora, los principales sospechosos son los dos hombres que le dispararon y su expareja, Miguel "N", ahora los tres sujetos son buscados por las autoridades y la FGJ-CDMX investiga bajo el protocolo de feminicidio el asesinato de Victoria Ivón. El caso ha provocado una fuerte indignación en los capitalinos, quienes asegura que este delito pudo haberse evitado si se hubieran atendido de una forma más eficaz las amenazas de muerte que recibió previamente.

Los feminicidios no cesan en México

Hasta octubre de 2022, se registraron dos mil 82 violaciones en contra de las mujeres durante 2022, mientras que los casos de feminicidio han ido al alza en los últimos siete años, alcanzando el doble. Cabe recordar que en este año, hasta el corte de julio pasado, se han iniciado 530 carpetas de investigación por feminicidio en el país, asimismo, se han contabilizado 545 víctimas de este tipo de violencia.

El pasado 25 de noviembre las mujeres salieron a las calles a manifestarse en contra de la violencia hacia las mujeres. | FOTO: Cuartoscuro

De igual forma, julio ha sido el mes con mas feminicidios en México, pues se abrieron 86 carpetas por 88 víctimas de este delito que aqueja a miles de mujeres a lo largo y ancho del país. No obstante, en algunos casos no se persigue el delito como feminicidio, además de que existen situaciones específicas en que se toma la decisión de no denunciar ya sea por temor, amenazas recibidas o desconocimiento del proceso.

SIGUE LEYENDO:

Detienen al presunto feminicida de la maestra Aída Rodríguez 4 años después de hallarla sin vida

Feminicidio en CDMX: Laura fue asesinada dentro de su propia casa; su abuelita la encontró maniatada