Jorge Claudio participó con su hijo en la Feria del Tamal de Ecatepec, ahora su familia llora su muerte

En los días pasados se dio a conocer el video en que un auto embiste a un hombre junto con su carrito de tamales. Ahora se sabe que la víctima, quien lamentablemente perdió la vida se llama Jorge Claudio y había salido a las calles del municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli, el pasado 24 de diciembre a vender tamales cuando el conductor identificado como Omar "N" decidió terminar con su vida.

Y lo que ha causado una fuerte indignación y enojo es el hecho de que el presunto responsable, quien evidentemente manejaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, fue puesto en libertad tras haber sido aprehendido por perder el control de la unidad debido a su condición y matar a Jorge Claudio, un hombre trabajador.

Jorge era muy querido por sus conocidos, clientes y familia. | FOTO: Especial

De acuerdo con Raziel, el hijo del Jorge de apenas 47 años de edad, el sujeto salió libre además de que no se hizo responsable de los gastos del funeral, asimismo, refirió que no sólo Omar "N" no se acercó para disculparse por lo ocurrido, sino que además se burló de ellos por el simple hecho de Jorge Claudio era tamalero.

Jorge Claudio, un talentoso y querido tamalero

Jorge era un hombre trabajador quien tenía el talento suficiente para hacer tamales y venderlos, un trabajo con el que se ganaba la vida y que además era el sustento de su familia. Fue esta misma actividad la que lo llevó a participar en la Feria del Tamal de Ecatepec en 2018 .

Raziel y su padre participaron en la Feria del Tamal de Ecatepec en 2018. | FOTO: Especial

Junto a su hijo Raziel representaron a Cuautitlán Izcalli en dicho evento y ahora un sujeto les arrebató la posibilidad de volver a estar juntos, pues fue él mismo quien refirió a través de redes sociales que su padre era el sustento económico de la familia: "el hacía los tamales y nosotros le ayudamos a venderlos para poder brindar el pan de cada día a mi casa" señaló.

Lo que ahora exige el joven es justicia para su padre, quien era querido por muchos de sus clientes y que solamente había salido a trabajar y señaló: "No voy a descansar hasta que mi papá tenga la justicia que merece, porque era un buen hombre, que merecía vivir muchos años más, y que tenía sueños y metas por cumplir, pero desafortunadamente se los arrebató un idiota en estado de ebriedad que por ley y dinero, ahora está libre".

Pero no sólo su familia lucha ahora porque el responsable de la muerte de Jorge quede tras las rejas, son los vecinos de Cuautitlán Izcalli quienes organizan una marcha pacífica para exigir justicia por el asesinato de Jorge Claudio, a quien definieron como un amigo y comerciante.

La movilización se llevará a cabo el jueves 29 de diciembre a mediodía, el punto de reunión será frente al gimnasio Pablo Colín ubicado en la colonia La Perla, posteriormente se dirigirán al Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli. Los conocidos de Jorge se han mostrado solidarios ante su sensible fallecimiento y tienen el mismo objetivo, que se haga justicia y el caso no quede impune.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: una avioneta se desplomó en Puerto Vallarta a 8 minutos de despegar

Un taxi se pasa el alto y provoca la volcadura de una camioneta con masa para quesadillas sobre La Viga