Jesús Murillo Karam reingresa al Reclusorio Norte tras estar internado en la Torre Médica de Tepepan

Este miércoles 28 de diciembre, el exprocurador de Justicia, Jesús Murillo Karam fue trasladado al Reclusorio Norte desde la Torre Médica Penitenciaria de Tepepan para continuar con su proceso en prisión preventiva justificada, así lo dio a conocer su abogado José Javier López García.

El traslado ocurrió aproximadamente a mediodía y de acuerdo con su defensa, esta acción "pone en riesgo la salud y vida" de su cliente, de igual forma, señaló que la semana pasada, el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dio positivo a Covid-19.

Este reciente diagnóstico se suma a los demás padecimientos de Murillo Karam como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica, la insuficiencia vascular cerebral, la diabetes tipo 2 que se le diagnosticó en los pasados días y las recientes complicaciones tras haber sido sometido a una cirugía.

La salud de Murillo Karam se ha visto deteriorada. | FOTO: Cuartoscuro

“Incluso el día de hoy, presentó una presión arterial de 190/100”, señaló su abogado José Javier López García, quien el pasado 6 de diciembre impugnó la determinación del juez de control de negar el cambio de la medida cautelar, a fin de que el exprocurador pudiera llevar su proceso en su casa, pese a la evidencia médica que se presentó.

El deteriorado estado de salud de Murillo Karam

Cabe recordar que desde que ingresó al Reclusorio Norte, Murillo Karam ha sido trasladado ocho veces del centro penitenciario a diversos hospitales, entre ellos el Hospital General de Xoco, el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" ahí se le practicó una cirugía Endarterectomía Carotidea de Alto Riesgo, Hospital Belisario Domínguez y finalmente, la Torre Médica de Tepepan donde permaneció casi un mes.

No obstante, el ex titular de la PGR permanecerá en prisión preventiva al menos tres meses, plazo que se determinó para que finalicen las investigaciones, esto de acuerdo con lo compartido por su abogado el pasado 2 de diciembre cuando conversó con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para hablar de la condición jurídica y de salud de su cliente a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group. Asimismo, aseguró que no hay un sustento jurídico en esta decisión, debido a que se da prioridad al término de la investigación que a la salud del exprocurador.

El exprocurador de Justicia fue detenido el pasado 19 de agosto. | FOTO: Cuartoscuro

En agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Murillo Karam de ser el presunto autor intelectual de la llamada “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa, y de ordenar la manipulación de evidencias y desviar líneas de investigación. Fue a través de una tarjeta informativa emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en donde se detalló que el exfuncionario es acusado por los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal.

En este contexto, la aprehensión del extitular de la PGR, realizada el pasado 19 de agosto sucedió a un día de que el Gobierno Federal presentara avances sobre la desaparición de los 43 normalistas ahora, Murillo Karam es investigado por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia en relación al Caso Ayotzinapa.

