Asesinan a maestra jubilada de 70 años en Puebla: cámaras captan a hombre entrar a su casa

El pasado fin de semana, a unas horas de que llegara la Nochebuena, se registró en el estado de Puebla un feminicidio de una maestra de 70 años de edad identificada con el nombre de Gilde "N". La mujer fue asesinada al interior de su casa ubicada en Santiago Momoxpan, junta auxiliar del municipio de San Pedro Cholula.

Al principio se manejó que se trataba de un robo a casa habitación; sin embargo, al llegar al sitio elementos de seguridad municipales fueron alertados por una trabajadora doméstica que estaba en el inmueble de la docente, por lo que los llevó al área de la cocina donde se encontraba el cuerpo.

El domicilio, el cual se encuentra en la esquina de la calle 5 de Mayo y Loreto, fue resguardado y más adelante se presentaron peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado para encargarse de las diligencias del levantamiento de cadáver. La mujer de la tercera edad también era conocida como "La Güera", tenía un apellido extranjero y se encontraba disfrutando su pensión.

Vivía sola y presumen conflicto de terrenos

Gilde se dedicaba a cuidar de su mamá, quien falleció hace 6 meses atrás, por lo que se quedó con los papeles de la enorme casa (media manzana) y otros terrenos. Se sabía que tenía familiares, nadie la visitaba comentaron algunos vecinos de la colonia. Además, también se dijo otra teoría de que sostenía problemas de intereses con sus familiares por los terrenos que su mamá dejó al fallecer.

Hasta el momento siguen las investigaciones respecto a la muerte de la maestra jubilada, pues no se ha determinado si se trató de un asesinato, un accidente o una muerte natural.

Cámaras de seguridad captan a hombre

La Fiscalía del Estado ya se encuentra investigando el material que logró captar las cámaras de vigilancia cercanas al domicilio. Trascendió que en las imágenes se aprecia como un hombre entra a su domicilio y después de un lapso logra salir como si nada hubiera pasado.

Luego de eso fue que la trabajadora doméstica quien encontró a la septuagenaria sin vida en la cocina de la casa.

Ante eso las autoridades ministeriales tendrán que indagar si ese sujeto la mató; pues el robo se descartó ya que todo estaba en orden y aparentemente no faltaba algo. No obstante no se reveló si la víctima tenía huellas de violencia ante lo cual se esperan los resultados de la autopsia.

