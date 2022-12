VIDEO: persecución por tráiler robado desata intensa balacera en Tlalpan

Un tráiler con reporte de robo fue localizado por la policía municipal de Nezahualcóyotl en el Estado de México, por lo que al ser identificado, el chofer de la pesada unidad se dio a la fuga al ignorar el alto de los uniformados que al ver que el trailero golpeó a una de las patrullas, comenzaron a disparar sus armas de cargo en contra del vehículo.

La identificación del tráiler con reporte de robo se dio en calles del municipio de ciudad Nezahualcóyotl. En un video compartido en las redes sociales se observa cuando varios efectivos de Seguridad Pública municipal están sobre el tráiler en las escaleras del lado con copiloto para tratar de que el chofer baje de la unidad; sin embargo, se bajan repentinamente del auto ante la rápida maniobra del trailero.

Por lo anterior, los uniformados comenzaron a disparar sus armas de cargo en contra de la unidad, algunos de ellos apuntaban directamente en las llantas para tratar de frenar la marcha, pero no lo consiguieron, desatando así una intensa persecución que recorrió parte del Estado de México hasta la ciudad de México sobre la calzada de Tlalpan.

Así fue la intensa persecución

En el primero de los dos metrajes que difundieron en la redes, se ve cuando los uniformados municipales se suben rápidamente a las patrullas para evitar que el conductor del tráiler se escape de la zona, en su afán de hacerlo rápido, algunos de los policías no logran subir a las patrullas y quedan tirados en el suelo.

En un segundo video, se observa la cámara de uno de los policías activada mientras va arriba de una de las patrullas que persiguen al tráiler que avanza sobre la calzada de Tlalpan, una importante vía que conecta el Centro de la Ciudad de México con la autopista hacia el estado de Morelos.

La policía persiguió al tráiler. Foto: Especial

Finalmente, la persecución terminó cuando el tráiler fue alcanzado a la altura del Metro Nativitas casi enfrente de la tienda de autoservicio Walmart, ante el intenso tránsito que había en ese momento. El uniformado que grababa el evento, bajó de la patrulla y continuó a pie el arresto que se llevaba a cabo en contra del chofer.

Aunque no se especificó en qué parte de Nezahualcóyotl comenzó la intensa persecución, se constató que la persecución como “de película” recorrió varias partes del la Ciudad de México donde incluso se reportó que la balacera siguió por la calles para intentar dar fin a la marcha del tráiler que se consiguió en la alcaldía Benito Juárez.

Los policía pidieron apoyo al Centro de Control y Comando (C2) Norte, para que pudieran aislar el avance del tráiler, por lo que hubo recortes a la circulación sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso y la calle Lorenzo Boturini en la colonia Jardín Balbuena perteneciente a la alcaldía Venustiano Carranza.

El caos vial que casi a diario se presenta en la calzada de Tlalpan en ambos sentidos, ayudó a que el chofer del tráiler no lograra escapar, pese a que anteriormente no le importó chocar contra una de las patrullas con tal de no ser detenido, situación que hubiera replicado ante el congestionado tránsito que se vive en la calles de la capital. Trascendió que el chofer fue detenido, pero se desconoce su situación jurídica.

RMG