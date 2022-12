ISSSTE ofrece atención en nutrición y psicología para combatir trastornos alimenticios

Debido al grave daño que causan los trastornos de conducta alimentaria en quienes buscan controlar su peso, y la aparición de diversas enfermedades que pueden llevar a la muerte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) ofrece atención y tratamiento multidisciplinario con personal médico, de nutrición y psicología.

La jefa del Centro de Dietética y Nutrición (CDN) de la Escuela de Dietética y Nutrición del Issste, Cristina Rodríguez Márquez, indicó que estos padecimientos tienen mayor prevalencia entre mujeres de 14 a 18 años y se ha incrementado entre hombres de la misma edad. Señaló que, a través del CDN, se brinda atención a derechohabientes y no derechohabientes con un protocolo específico que incluye diagnóstico, intervención y tratamiento individualizado, de acuerdo con el estado de salud y rutina de cada paciente.

“En el centro contamos con un psicólogo capacitado que aplica algunas pruebas para definir y saber cuál es la mejor intervención. Si el apoyo no es suficiente o el trastorno alimenticio está en una etapa muy avanzada, se recomienda acudir con un psiquiatra; si el paciente es derechohabiente, puede recibir atención especializada en unidades médicas del instituto”, informó.

Especialistas detallaron que la anorexia es cuando se restringe el consumo de alimentos o se prologan los ayunos

FOTO: Especial

Riesgos de los trastornos alimenticios

La especialista manifestó que los trastornos de conducta alimentaria están relacionados con la ingesta de alimentos y la aparición de comportamientos en donde se busca el control de peso excesivo; entre los más comunes se encuentran: anorexia, bulimia y atracones nocturnos. Estos últimos, explicó, se caracterizan por consumir cantidades excesivas de comida en un periodo de tiempo determinado y posteriormente sufrir sentimientos de culpa.

Recordó que la anorexia es cuando se restringe el consumo de alimentos o se prologan los ayunos. La bulimia se caracteriza por realizar actividades purgativas después de comer de manera excesiva como inducir el vómito, tomar diuréticos, laxantes o incluso hacer mucho ejercicio para reducir el consumo excesivo de calorías.

Esta obsesión en la búsqueda de controlar el peso genera problemas físicos y altera el funcionamiento de la persona en su ambiente psicosocial. La idealización por ser delgados, muchas veces provocada por estereotipos impuestos por la sociedad y medios de comunicación, no es para todos y no es algo sano, puntualizó.

Cristina Rodríguez precisó que los estereotipos de los cuerpos femeninos tienden a impactar en la salud mental de los jóvenes

FOTO: Especial

Rodríguez Márquez detalló que el tratamiento que se brinda en el CDN está enfocado en no restringir los alimentos. “Buscamos que sea una dieta suficiente a las necesidades y adecuada a las características de cada paciente, tomando en cuenta sexo, edad, estatura, peso y salud; no llegamos al extremo de la búsqueda de un peso ideal, porque eso en realidad no existe”.

Además, explicó, fomentamos la aceptación del cuerpo, la imagen y a mantener buena relación con los alimentos, por eso no tenemos prohibiciones a ningún alimento, solo apoyamos a las personas a cuidar las porciones y tener un equilibrio.

El instituto fomenta la aceptación del cuerpo y la imagen

FOTO: Especial

Para recibir atención en el Centro de Dietética y Nutrición es necesario acudir a Callejón Vía San Fernando No. 12, colonia San Pedro Apóstol, CP 14070, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México https://bit.ly/3vaA4qy y presentar certificado médico, además de un estudio de química sanguínea de seis elementos, con el objetivo de ver cómo está funcionando el metabolismo. El servicio es gratuito para derechohabientes del Issste y el público en general paga 110 pesos por consulta. Para más información, llamar a los teléfonos: 55 5665-8056, 55 5606-0532 y 55 5666-7278. Por último, la también nutrióloga indicó que en el momento en que se identifica algún trastorno alimenticio se debe acudir con la o el especialista para recibir atención inmediata y evitar consecuencias lamentables.

